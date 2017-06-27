Неонацист Тесак получил девять лет колонии

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/tass Image caption Первый тюремный срок за разжигание межнациональной розни Марцинкевич получил в 2008 году

Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в экстремизме, хулиганстве и унижении человеческого достоинства.

В ходе прений представитель гособвинения требовал приговорить Марцинкевича к 11 годам колонии строгого режима.

Марцинкевич обвинялся по пяти статьям российского уголовного кодекса - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества, хулиганство, возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.

Все это, по версии следствия, происходило "под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков".

Вместе с Марцинкевичем на скамье подсудимых оказались еще девять человек - Георгий Кептини, Станислав Котловский, Евдоким Князев, Василий Лапшин, Роман Максимов, Елизавета Симонова, Михаил Шаланкевич, Александр Шанкин, Дмитрий Шельдяшов.

Гособвинение требовало для них сроков от трех до десяти лет.

Представители защиты настаивали, что несколько подсудимых на момент совершения преступления были младше 16 лет, а потому им не может быть назначено более шести лет лишения свободы.

Обвинение в разжигании национальной вражды касается написанной Марцинкевичем книги, которая описывает его пребывание в тюрьме.

Основная же часть преступлений Марцинкевича связана с проектом "Оккупай-Наркофиляй", в рамках которого он вместе с соратниками незаконными методами боролся с распространением запрещенных веществ.

В интернете доступны сделанные в рамках проекта видео, на которых Марцинкевич и его сообщники самостоятельно задерживают на улицах Москвы людей, которых называют наркоторговцами, и устраивают над ними самосуд.

В одном из видео Тесак перед камерой наносит мужчине удары электрошокером. Видео заканчивается тем, что испуганного мужчину обливают красящим веществом.

"Я думаю, что простят меня правоохранительные органы за небольшое насилие в отношении этого джентльмена, я думаю, что заявление он на меня не напишет", - говорит в конце видео Марцинкевич, добавляя, что "у наркоторговцев должен быть страх перед теми, кто их ловит", так как "полиция ими давно куплена".

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, проект неонациста попал в поле зрение полиции в 2012 году, против его участников было заведено несколько уголовных дел, однако следствие по ним активизировалось только после того, как в июне 2014 года от рук националистов погиб торговец запрещенными курительными смесями, уроженец Азербайджана Заур Алышев.

Проект "Тесака" в интервью 2013 года "Первому Каналу" и агентству "Ассошиэйтед пресс" прокомментировал президент России Владимир Путин.

"Вот я, знаете, смотрел недавно кадры, когда молодые ребята "бомбят" наркоторговцев, хватают их на улицах и так далее. У меня у самого возникла мысль, ну что, этого никто не знает, почему мужики эти должны [...] заниматься этим", - сказал он.

"Это говорит о том, что где-то глаз замыливается, где-то приобретает это такой характер обыденности, где-то это результат коррумпированности правоохранительных органов", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, почему для устранения проблем в России часто необходимо его личное внимание.

Как судили Марцинкевича

Тесак, известный ультранационалистическими взглядами и активной пропагандой их в интернете, не раз был судим по по 282-й статье уголовного кодекса (возбуждение розни).

В 2005 году Марцинкевич основал ультранационалистическую группировку скинхедов "Формат-18" (в названии зашифровано имя "Adolf Hitler": "А" - первая буква латинского алфавита, "Н" - восьмая). В 2010-м году группировка была признана в России экстремистской и запрещена.

В первый раз Марцинкевич был осуждён на три года колонии в начале 2008 года по заявлению политика Алексея Навального. За год до того группа праворадикалов во главе с Тесаком явилась на дебаты с участием Навального в московском клубе "Билингва", где они принялись скандировать нацистское приветствие.

В 2009 году Марцинкевич получил еще один тюремный срок за разжигание национальной розни: как установил суд, в июне 2006 года он с единомышленниками инсценировал ритуальную казнь "таджикского наркоторговца", видеозапись которой выложил в интернет.

После выхода из тюрьмы Тесак создал движение "Оккупай-педофиляй" в социальной сети "ВКонтакте" и организацию "Реструкт", немногочисленные члены которых пытались преследовать людей, которых они сочли педофилами, а также выходцев из стран Средней Азии. Позже появился проект "Оккупай-наркофиляй".

В 2014 году Московский суд приговорил Марцинкевича за разжигание межнациональной вражды к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет и 10 месяцев лишения свободы после того, как защита неонациста подала апелляцию.

В ноябре прошлого года Марцинкевич должен был выйти на свободу, однако вновь оказался под арестом уже в связи с событиями 2012-2014 годов.