Глава Балашихи ушел в отставку после скандала с мусорным полигоном

Правообладатель иллюстрации Sergey bobylev\tass Image caption Крупнейший в Подмосковье полигон "Кучино" располагается совсем близко к жилым домам

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий, сообщают в правительстве Московской области. Уходу Жиркова предшествовал скандал с мусорным полигоном "Кучино", находящимся рядом с жилыми домами в Балашихе. Президент России Владимир Путин дважды требовал закрыть свалку.

В первый раз заняться свалкой глава государства пообещал 15 июня во время "Прямой линии" после обращения жителей Балашихи, пожаловавшихся на пожары на полигоне и запах, который он распространяет.

В тот же день на обращение отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он написал в своем "Инстаграме", что полигон можно будет закрыть только после строительства мусороперерабатывающего комплекса, в 2019 году. Министр экологии области Александр Коган сказал, что мусор перестанут возить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, а рекультивация полигона начнется в январе 2019 года.

Но уже 22 июня Путин дал более срочное поручение: закрыть полигон в ближайшее время. "Вот послушайте меня. Чтобы Воробьёв меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку", - сказал президент. Министр природных ресурсов Сергей Донской сказал президенту, что губернатор должен в таком случае написать заявку. "Считайте, что написал, - сказал Путин Донскому. - К концу дня она точно будет, эта заявка".

Через несколько часов на сайте администрации Балашихи появилось решение о закрытии свалки с 6 утра следующего дня, 23 июня. Утром в пятницу власти Подмосковья заявили о закрытии полигона.

Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы, сообщает ТАСС.

Деревня Фенино находится в 200 метрах от полигона, что противоречит санитарным нормам.

Во вторник Росприроднадзор заявил, что опечатывает свалку для проведения экспертиз. Как сообщили в ведомстве, в ходе ряда проверок было установлено, что предприятие работает без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы.

Материалы проверки переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и СКР, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.