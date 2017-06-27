Минобороны Украины: при взрыве в Киеве погиб сотрудник разведки

Media playback is unsupported on your device Взрыв в Киеве: погиб сотрудник украинской разведки

Министерство обороны Украины заявило, что в результате взрыва легкового автомобиля в Киеве погиб сотрудник главного управления разведки минобороны страны, полковник Максим Шаповал.

Полиция расследует случившееся как террористический акт.

В полиции пояснили, что в автомобиле, в котором находился Шаповал, сработало взрывное устройство.

"Какое именно устройство [сработало], какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - сказал официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

По данным издания "Украинские национальные новости", Шаповал занимался обеспечением охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. Организацией охраны бывшего российского парламентария руководил непосредственный подчиненный погибшего сотрудника минобороны Украины, пишет агентство.

При этом источник УНН в минобороны не считает, что это могло быть причиной взрыва.

В эфире телеканала 112 советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что "информация о связи Шаповала с охраной убитого Вороненкова есть", но добавил, что "рано говорить о ее разглашении".

"Однозначно, защитой и охраной Вороненкова занималось разведывательное управление, и, соответственно, как руководитель спецназа, он тоже был причастен к этому процессу. Без него там не обходилось", - сказал Кива.

Официальный представитель главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате взрыва пострадали мужчина и женщина. По словам полиции, жизнь обоих вне опасности.

Автомобиль "Мерседес" взорвался около 8.15 утра во вторник в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Расследование дела о гибели в результате теракта сотрудника минобороны передано военной прокуратуре.