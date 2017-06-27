На процессе по делу об убийстве Немцова удалили двоих присяжных
На процессе по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова перед самым вынесением вердикта из коллегии присяжных были удалены сразу два заседателя, сообщает корреспондент Би-би-си Виктор Нехезин из зала суда.
Первую - из числа запасных присяжных - судья Юрий Житников вывел из состава коллегии за то, что она скрыла судимости своего покойного мужа. Покидая зал заседания суда, эта присяжная крикнула подсудимым: "Удачи вам".
- В суде выступил человек, последним видевший Немцова живым
- Фильм "Мой друг Борис Немцов": посмертно без маски
- Немцов был шансом для России: автор фильма об убитом политике
- Картина преступления: как шел суд по делу об убийстве Бориса Немцова
Затем старшина коллегии присяжных передала судье записку, в которой сообщалось, что один из присяжных принес с собой в суд некие материалы по делу. Судья попросил этого присяжного показать эти материалы - ими оказались огромные листы бумаги с распечаткой различных данных.
Прокурор Мария Семененко заявила, что на этих распечатках есть данные, которые не оглашались перед присяжными.
Сторона защиты согласилась с тем, что закон запрещает присяжным приносить с собой в совещательную комнату какие-либо материалы, кроме собственных записей, сделанных во время процесса в зале суда.
В результате судья Юрий Житников принял решение приобщить сделанные присяжным распечатки к материалам уголовного дела, а самого присяжного вывести из коллегии присяжных.
Таким образом в процессе продолжают участвовать лишь 13 присяжных - 12 основных и один запасной.
В четверг судья Юрий Житников огласил список вопросов, на которые присяжным предстоит ответить при вынесении вердикта.
В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они категорически отрицают свою вину.
Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.