На процессе по делу об убийстве Немцова удалили двоих присяжных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шадид Губашев - один из пятерых уроженцев Чечни, которых обвиняют в убийстве Немцова

На процессе по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова перед самым вынесением вердикта из коллегии присяжных были удалены сразу два заседателя, сообщает корреспондент Би-би-си Виктор Нехезин из зала суда.

Первую - из числа запасных присяжных - судья Юрий Житников вывел из состава коллегии за то, что она скрыла судимости своего покойного мужа. Покидая зал заседания суда, эта присяжная крикнула подсудимым: "Удачи вам".

Затем старшина коллегии присяжных передала судье записку, в которой сообщалось, что один из присяжных принес с собой в суд некие материалы по делу. Судья попросил этого присяжного показать эти материалы - ими оказались огромные листы бумаги с распечаткой различных данных.

Прокурор Мария Семененко заявила, что на этих распечатках есть данные, которые не оглашались перед присяжными.

Сторона защиты согласилась с тем, что закон запрещает присяжным приносить с собой в совещательную комнату какие-либо материалы, кроме собственных записей, сделанных во время процесса в зале суда.

В результате судья Юрий Житников принял решение приобщить сделанные присяжным распечатки к материалам уголовного дела, а самого присяжного вывести из коллегии присяжных.

Media playback is unsupported on your device Кто убил Бориса Немцова? Восемь месяцев процесса, казалось бы, должны были дать ответ.

Таким образом в процессе продолжают участвовать лишь 13 присяжных - 12 основных и один запасной.

В четверг судья Юрий Житников огласил список вопросов, на которые присяжным предстоит ответить при вынесении вердикта.

В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они категорически отрицают свою вину.

Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.