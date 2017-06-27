Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро

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Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.

Комиссия посчитала, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку при формировании результатов поиска товаров дает преимущество собственному сервису Google Shopping.

"То, что делал Google, не соответствует антимонопольным нормам Евросоюза. Он не дал другим компаниям шанса на конкуренцию. И, что самое важное, он лишил европейских потребителей подлинной возможности выбора услуг", — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

По данным Еврокомиссии, из-за незаконных действий Google посещаемость сервиса Google Shopping выросла в 45 раз в Великобритании, в 35 раз - в Германии, в 19 раз - во Франции, в 29 раз - в Нидерландах, в 17 раз - в Испании и в 14 раз - в Италии.

При этом посещаемость конкурирующих сервисов значительно снизилась, отметили в ЕК.

Размер штрафа, как следует из сообщения Еврокомиссии, был рассчитан на основе выручки, полученной корпорацией от работы сервиса Google Shopping в 13 европейских странах, где были зафиксированы нарушения.

На то, чтобы прекратить "незаконные действия", у Google есть 90 дней. В противном случае корпорацию оштрафуют на сумму, эквивалентную 5% среднесуточного оборота материнской компании Alphabet.

Google также должна сообщать Еврокомиссии, какие действия она предпринимает для того, чтобы исправить ситуацию.

В самой Google уже заявили, что не согласны с решением Еврокомиссии и рассматривают возможность его обжалования.

Штраф, назначенный Google, стал рекордным среди антимонопольных дел. В 2009 году Еврокомиссия оштрафовала на 1 млрд евро компанию Intel, а в 2015-м штраф в 2 млрд евро был назначен компании Qualcomm.

Дело против Google Еврокомиссия расследовала с 2010 года. Расследование было инициировано после жалоб, поступивших, в частности, от корпорации Microsoft.

В настоящее время Еврокомиссия расследует еще два отдельных дела в отношении Google. Первое касается установки приложений сторонних компаний на устройства с Android, второе - ограничений рекламы конкурентов на сайтах, где установлена поисковая система Google.