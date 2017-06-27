Минкомсвязи России предложило смягчить закон о свастике

Российское министерство связи и массовых коммуникаций предлагает разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики "в просветительских, учебных и информационных целях". Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно действующему законодательству, административная ответственность предусмотрена за любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики.

Это, по мнению ведомства, не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее может подпадать демонстрирование любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне.

В связи с этим минкомсвязи предлагает отменить наказание за использование нацистской и экстремистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды.

В мае правозащитники из ассоциации "Агора" обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой оценить применение в России административной статьи о наказании за демонстрацию нацистской символики.

Юристы направили в Страсбург две жалобы на административный арест за публикацию картинок со свастикой в соцсетях и указали на то, что российские суды не учитывают контекст и признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацистов.

До 2014 года наказание по данной статье было предусмотрено за демонстрацию нацистской символики с целью пропаганды. По данным "Агоры", за последние годы количество приговоров по этой статье выросло более, чем в 3,5 раза.

В 2015 году по заказу Роскомнадзора эксперты провели юридико-лингвистическое исследование текста закона "О противодействии экстремистской деятельности" и пришли к выводу, что само по себе публичное демонстрирование нацистской символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма.

Роскомнадзор пообещал использовать в своей правоприменительной практике именно такую трактовку закона.