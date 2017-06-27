Московский юридический вуз объяснил установку доски со Сталиным

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/Tass Image caption Портрет Иосифа Сталина на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге в 2017 году

В Московском государственном юридическом университете появилась мемориальная доска о выступлении Сталина. Вуз объяснил ее появление решением совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года. Кто принял решение вернуть доску, в университете говорить отказываются.

"Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР", - сообщила пресс-служба вуза в ответ на вопрос Русской службы Би-би-си.

Представитель пресс-службы отказалась уточнить, когда и кем был принято решение о возвращении мемориальной доски с упоминанием Сталина.

В заявлении университета также сказано, что постановление 1960 года "в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране".

Ранее в вторник адвокат Генри Резник сообщил о своем уходе из Московского государственного юридического университета в знак протеста против восстановления памятного знака.

"Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов", - написал Резник в блоге на сайте "Эхо Москвы".

Комментируя демарш адвоката, пресс-служба вуза заявила, что "университет имени О.Е. Кутафина уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику".

"Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора", - добавили в вузе.