Британская казна будет больше тратить на содержание Елизаветы II

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С будущего года британская казна будет выделять на содержание королевы Елизаветы II на 8% - или 6 млн фунтов (7,6 млн долларов) - больше. Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся.

Как следует из опубликованного во вторник финансового отчета Crown Estate ("Собственность короны") - компании, которая управляет принадлежащей монарху недвижимостью, - доходы Crown Estate за 2016-17 финансовый год выросли на 8% (или 24,7 млн фунтов) и составили 328,8 млн (около 420 млн долларов).

Главный источник королевских доходов - это Суверенный грант, который представляет собой фиксированный процент прибыли Crown Estate. Так что увеличение прибыли повлечет за собой и увеличение Суверенного гранта, который, в числе прочего, тратится на оплату персонала королевских дворцов, обслуживание недвижимости, поездки и коммунальные услуги.

Ожидается, что в 2018-19 финансовом году Суверенный грант составит 82,2 млн фунтов (105 млн долларов). Это 25% от поступивших в британскую казну доходов Crown Estate.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые залы Букингемского дворца не трогали со времени восхождения Елизаветы II на престол в 1952 году; электропроводка, канализация и водопровод срочно нуждаются в замене

Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.

Что такое "Собственность Короны"

"Собственность Короны" (Crown Estate) возникла в 1760 году, когда король Георг III достиг соглашения с правительством, согласно которому прибыль от королевской недвижимости стала поступать в казну.

Взамен монарх больше не должен был оплачивать расходы гражданского правительства и долги предыдущих монархов, а ему самому полагалась ежегодная фиксированная сумма.

С тех пор каждый последующий монарх традиционно соглашался на эти условия.

Сегодня Crown Estate представляет собой независимое коммерческое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости.

Среди активов Crown Estate - Большой Виндзорский парк и Королевский ипподром в Аскоте, но основную часть портфеля составляет жилая и коммерческая недвижимость, включая офисы, магазины и торговые центры, в том числе большинство зданий на Риджент-стрит в лондонском Вест-Энде.

По словам королевского казначея сэра Алана Рида, Елизавета II "стоит потраченных на нее денег".

"Что стоит за цифрами этой финансовой отчетности? Суверенный грант обошелся в прошлом году каждому британцу в 65 пенсов. Это цена почтовой марки", - говорит сэр Алан.

"А теперь сравните это с тем, что делает королева и что она значит для страны. Она более чем стоит потраченных на нее денег", - уверяет королевский казначей.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Согласно опубликованной отчетности, принц Чарльз (слева от королевы) потратил на перелет на частном самолете между двумя своими резиденциями 17 тысяч фунтов (21,6 тысяч долларов)

При этом из обнародованной во вторник финансовой отчетности Букингемского дворца следует, что увеличились и официальные расходы Елизаветы II - на 2 млн фунтов. Общая сумма расходов приблизилась к 42 млн (53,5 млн долларов).

Поездки Елизаветы II и членов королевской семьи обошлись британскому налогоплательщику в 2016-17 финансовом году в 4,5 млн фунтов - что на полмиллиона больше, чем годом ранее.

Богатство привилегированных

Общественная организация "Республика", выступающая за отмену наследственной монархии в Британии, опубликовала собственный отчет о расходах королевской семьи. Согласно этому документу, с учетом всех расходов - включая расходы на обеспечение безопасности - содержание монархии обходится британским налогоплательщикам в 345 млн фунтов (440 млн долларов) в год.

По словам главы "Республики" Грэма Смита, это "огромное бремя на для налогоплательщика", вынужденного оплачивать "привилегированный образ жизни".

Согласно списку богатейших людей Великобритании, составленному газетой Sunday Times, состояние Елизаветы II оценивается в 360 млн фунтов (466 млн долларов). В списке Sunday Times Rich List 2017 она занимает 329-е место.

Королева - не самая богатая даже среди британских аристократов. Среди них она - на 16-м месте. А самый богатый аристократ, согласно Sunday Times Rich List 2017, - герцог Вестминстерский, происходящий из рода Гросвеноров. Его состояние превышает 9,5 млрд фунтов (12,3 млрд долларов).

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