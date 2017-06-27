Атака вируса-вымогателя вызвала хаос по всему миру

Правообладатель иллюстрации TWITTER Image caption Больше всех от вируса пострадали украинские компании и ведомства. "Секретариат Кабинета министров, похоже, тоже "обвалили". Сеть лежит", - говорится в этом сообщении из "Твиттера"

Компании многих стран мира сообщают об атаке вируса-вымогателя. В числе пострадавших в результате кибератаки - британское рекламное агентство WPP, его IT-системы вышли из строя.

В Британии расследованием очередного нападения хакеров занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Сообщается, что больше всех пострадали украинские компании - вирус заразил компьютеры нескольких министерств, энергетических компаний и банков, СМИ, сотовых операторов, крупной сети заправок, киевского аэропорта Борисполь и киевского метро.

Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус Wannacry, выведший из строя тысячи серверов по всему миру в прошлом месяце.

"Похоже, что это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое появилось в прошлом году", - считает специалист в области компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд.

Представитель фирмы Recorded Future, специализирующейся на компьютерной безопасности, рассказал Би-би-си, что за последние 12 месяцев на многих форумах видел вредоносную программу, выставленную на продажу.

"На форумах за нее просят всего 28 долларов США, - сказал Андрей Барисевич. - Но мы не знаем, используется ли последняя известная версия программы или ее новая разновидность".

Image caption За разблокировку компьютеров вымогатели требуют оплату в биткоинах, эквивалентную 300 долларам

По мнению Барисевича, атаки не прекратятся, потому что киберпреступники считают этот бизнес очень прибыльным.

"Южнокорейская хостинговая компания заплатила миллион долларов, чтобы восстановить данные, - сказал он. - Это огромная мотивация, это самое большое вознаграждение, которое могли бы предложить киберпреступнику".

"Петя" или не "Петя"

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти", металлургическая компания Evraz и несколько компаний поменьше.

Об атаке на свои ресурсы сообщили и некоторые зарубежные компании, в том числе датская A.P. Moller-Maersk, занимающаяся морскими грузоперевозками, испанское представительство одной из крупнейших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez.

В числе пострадавших также французская компания строительных материалов St Gobain и неназванная норвежская компания - ее сообщение цитируют спецслужбы.

Telegram-канал "Сайберсекьюрити" утверждает, что компьютерные системы "Роснефти" атаковал не WannaCry, а его клон - вирус-вымогатель Petya.A, который шифрует содержимое жесткого диска и требует денег за расшифровку.

В "Лаборатории Касперского" однако считают, что для новой кибератаки использовался не "Петя", а некий другой, новый вирус, который специалисты сейчас изучают. Аналогичного мнения придерживаются и в компании Dr.Web - ее специалисты убеждены, что новый вирус распространяется самостоятельно.