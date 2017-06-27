ФИФА опубликовала полный текст доклада о выборах ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведенииЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре на своем съезде в Цюрихе в декабре 2010 года

Международная федерация футбола опубликовала на своем официальном сайте полный текст доклада американского юриста Майкла Гарсии, который расследовал конкурсы на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов, выигранные Россией и Катаром соответственно.

Этому предшествовала публикация в германской газете Bild, которая заявила, что получила в свое распоряжение свидетельства коррупции при выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022.

Доклад, о котором идет речь, был подготовлен в 2014 году бывшим главой следственной палаты независимого комитета ФИФА по этике Майклом Гарсией. В задачи Гарсии входило расследовать обвинения в коррупции, раздававшиеся в адрес ФИФА. В частности, он собирал информацию о том, каким образом Россия и Катар выиграли право стать странами-хозяйками чемпионатов.

Майкл Гарсия ушел со своего поста в декабре 2014 года в знак протеста против того, как Международная федерация футбола поступила с его докладом. По его словам, руководители ФИФА решили опубликовать только сокращенную и "политически удобную версию" его расследования.

Эта 42-страничная версия снимала с Катара обвинения в коррупции.

В обнародованном во вторник заявлении ФИФА говорится, что новый глава организации Джанни Инфантино с самого начала намеревался издать полный текст доклада Гарсии, но этому противились бывшие главы комитета ФИФА по этике.

Согласно ФИФА, обсудить возможность публикации этого доклада должен был новый состав комитета по этике, но "незаконная утечка" ускорила развитие событий.

В материале Bild рассказывается, в частности, о 2 млн долларов (1,6 млн фунтов стерлингов), якобы выплаченных 10-летней дочери чиновника ФИФА.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Отсутствие решимости в руководстве ФИФА разобраться с этими вопросами привело меня к выводу о том, что моя роль в этом деле завершена", - заявил Гарсия в декабре 2014 года

"С тех пор как экс-глава ФИФА по этике Майкл Гарсия неожиданно подал в отставку в знак протеста против того, как поступили с результатами его расследования, содержание его секретного доклада было одной из величайших тайн в мире спорта", - отмечает спортивный обозреватель Би-би-си Дэн Роан.

В расследовании ФИФА рассматривалось поведение всех девяти стран-участниц, подавших заявки на право проведения чемпионатов мира как 2022-го, так и 2018 года, присужденного России на той же церемонии в 2010 году.

Выступая перед уходом в отставку, Майкл Гарсия заявил, что опубликованная ФИФА версия его доклада содержит "многочисленные неполные или искаженные сведения".

Французская прокуратура также расследует процесс рассмотрения заявок на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов, и в апреле допросила в качестве свидетеля бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Национальная прокуратура Франции начала свое расследование в прошлом году.