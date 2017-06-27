Погибший в Киеве разведчик руководил освобождением донецкого аэропорта

Media playback is unsupported on your device Взрыв в Киеве: погиб сотрудник украинской разведки

Сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, погибший в результате подрыва автомобиля в Киеве, был командиром первой группы спецназа, который в 2014 году освобождал донецкий аэропорт. Об этом в ходе брифинга заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Это был боевой офицер с уникальными знаниями", - заявил Матиос. Он также сообщил, что основная версия следствия по делу о подрыве автомобиля - "российский след".

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К расследованию дела, по словам Матиоса, привлечено "максимальное количество сотрудников спецслужб и правоохранительных органов". В настоящее время все члены следственно-оперативной группы проходят проверку на полиграфе, отметил главный военный прокурор.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе экстренного совещания, Шаповал "принимал активное участие в защите украинского государства от российского нашествия".

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Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали произошедшее как теракт. Расследование взрыва было передано главной военной прокуратуре страны.

В полиции Киева сообщили, что в результате взрыва погиб сам Шаповал, а также пострадала девушка 1990 года рождения. Кроме того, за помощью к медикам из-за осколочного ранения обратился мужчина 1946 года рождения, находившийся недалеко от машины в момент взрыва.

Агентство УНН утверждает со ссылкой на источник, что Шаповал имел отношение к обеспечению охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года.

Советник главы МВД Украины Илья Кива подтвердил, что "информация о связи Шаповала с охраной убитого Вороненкова есть", но добавил, что говорить об этом пока рано.