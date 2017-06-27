Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Правообладатель иллюстрации Annie Leibovitz/Vanity Fair

Беременная Серена Уильямс предстала обнаженной на обложке августовского номера журнала Vanity Fair. Автор фотографий - известный американский фотограф Анни Лейбовиц, которая специализируется на портретах знаменитостей.

В конце 2016 года стало известно о помолвке Уильямс с соучредителем новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном. Звезда мирового тенниса узнала, что ждет своего первого ребенка, незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии, состоявшегося в январе.

Серена Уильямс рассказала журналу, что ничего не подозревала о беременности, пока не почувствовала недомогание во время тренировки. Ее подруга Джессика сразу же предложила пройти тест на беременность.

Правообладатель иллюстрации Annie Leibovitz/Vanity Fair Image caption Серена Уильямс выложила свое фото в соцсетях

По словам Серены Уильямс, внутри нее все оборвалось, когда она увидела результат.

"Боже мой, этого не может быть - я же должна играть на турнире, - вспоминает о своих впечатлениях теннистистка. - Как я буду играть на Australian Open? Я планировала выиграть Уимблдон в этом году".

Подруга еще раз сходила в аптеку и купила сразу пять комплектов тестов на беременность. Все они оказались положительными.

Несмотря на беременность, Серена поехала в Австралию и выиграла свой очередной, 23-й по счету турнир серии Большого шлема в одиночном разряде.

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Cтатья журнала Vanity Fair также рассказывает, как Алексис и Серена начали встречаться в 2015 году.

Предприниматель предложил ей руку и сердце в декабре прошлого года за столиком отеля Cavalieri в Италии, - там же, где они познакомились.

Сроки рождения ребенка Серены Уильямс выпадают на осень, а вернуться в профессиональный теннис она планирует уже в январе следующего года.