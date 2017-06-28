Скончался звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нюквист прославился благодаря роли журналиста Микаэля Блумквиста в картинах по книгам Ларссона

Умер шведский актер Микаэль Нюквист, сыгравший главную роль в картине "Девушка с татуировкой дракона" по роману Стига Ларссона. Ему было 56 лет.

О смерти актера, который долго боролся с тяжелой болезнью, "с глубокой печалью" объявила его семья. Нюквист страдал от рака легких. У него остались жена и двое детей.

Любовь актера к искусству чувствовали все, кому довелось с ним работать, говорится в заявлении семьи актера.

"Микаэль распространял свое веселье и увлеченность делом на всех, кто знал и любил его, - отметила семья Нюквиста. - Его обаяние и харизму невозможно поставить под сомнение".

Представитель семьи Нюквиста отметил, что из жизни ушел "один из самых уважаемых и успешных актеров Швеции". По его словам, Микаэль Нюквист "умер в окружении семьи".

Смерть Нюквиста оставила "огромную пустоту", пишет крупнейшая шведская ежедневная газета Aftonbladet.

Микаэль Нюквист родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. В 19 лет он поступил в театральную академию в Мальмё. Окончив ее, Нюквист долго работал в театре.

В кино он дебютировал в 1982 году, сыграв небольшую роль в телевизионном фильме "Kamraterna". В 2000 году он снялся в картине "Вместе" режиссёра Лукаса Мудиссона, фильм получил международное признание, а Нюквист - первую номинацию на премию "Золотой жук". Это национальная кинонаграда Швеции, которая вручается Шведским институтом кинематографии. Фильм стал первой большой работой Нюквиста в кино.

Популярность Нюквисту принесла роль журналиста Михаэля Блумквиста в фильме 2009 года "Девушка с татуировкой дракона". Кино снималось по первому роману из трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. Нюквист сыграл главную роль и в сиквелах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки", также снятым по книгам Ларссона.

Сам автор трилогии "Миллениум" Стиг Ларссон скончался в 2004 году, не дожив даже до публикации книг. 50-летний Ларссон умер от обширного инфаркта, поднявшись на седьмой этаж в офис пешком из-за неработающего лифта. Друзья писателя говорили, что он много курил и был трудоголиком.

Романы Ларссона переведены на десятки языков и изданы общим тиражом в 80 млн экземпляров. В американской экранизации "Девушки с татуировкой дракона" роль журналиста Блумквиста сыграл Дэниэл Крейг, известный по фильмам о Джеймсе Бонде.

В 2011 году Нюквист снялся в фильмах "Погоня" и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Он также сыграл Вигго Тарасова в фильме "Джон Уик" с Киану Ривзом, а в 2015 году снялся в фильме "Колония Дигнидад".

Всего Нюквист сыграл более чем в 30 картинах.