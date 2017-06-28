Главу московского "Яблока" Митрохина задержали у здания совфеда

Image caption Ненадолго к собравшимся у здания совфеда вышла спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, но после непродолжительного спора с протестующими ушла обратно

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина задержали на акции против закона о реновации, проходящей у здания Совета федерации в Москве. Как сообщает корреспондент Би-би-си Андрей Сошников, Митрохина задержали, после того как он достал плакат.

По словам нашего корреспондента, к протестующим у здания Совфеда вышла спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Она заявила, что мнение противников закона очень важно для властей, но большинство граждан на портале "Активный гражданин" поддержали реновацию. Митрохин и Матвиенко поспорили, после чего спикер удалилась, а глава московского отделения "Яблока" достал плакат. В этот момент он сразу же был задержан полицией и доставлен в отдел по Тверскому району.

В начале июня противника закона о реновации, предусматривающего массовый снос жилых домов в Москве, прошли стихийным митингом к администрации президента России.

Предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут быть снесены по закону о реновации, правительство Москвы опубликовало в начале мая. Мэр города Сергей Собянин заявил, что все эти здания ветхие, и большинство их жителей хочет переехать.

При этом он утверждает, что дом может и отказаться от реновации. С 15 мая по 15 июня собственники квартир в домах, которые попали в список мэрии как ветхие, должны были проголосовать за снос или отказаться от участия в программе.

28 июня проект закона о реновации рассматривается в Совете федерации.