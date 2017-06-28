Обанкротившийся глава Новосибирского театра Кехман ушел в декрет

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Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный летом прошлого года банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года.

"Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе", - сообщила в "Фейсбуке" депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

То, что Кехман находится в отпуске, подтвердила агентству РИА Новости начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Исполняющей обязанности гендиректора театра с апреля назначена бывший специалист по персоналу в новосибирском филиале пивоваренной компании "Балтика" Снежана Любарь.

Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года, после того как был уволен предыдущий глава театра Борис Мездрич из-за скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.

РПЦ сочла, что постановка оскверняет образ Иисуса Христа. После назначения Кехман снял оперу из репертуара.

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC, которая одно время была крупнейшим импортером бананов в России. Компания задолжала банкам 18 млрд рублей.

В июле прошлого года Арбитражный суд Петербурга по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Согласно закону, после завершения процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности. Ранее сообщалось, что процедура банкротства Кехмана была продлена до 13 июля.

Бизнесмен выступал поручителем по нескольким кредитам, которые получила его компания по импорту и продаже бананов, группа JFC. Сбербанк, потребовавший в 2015 году признать Кехмана банкротом, заявил, что задолженность Владимира Кехмана перед кредиторами составляет около 9 млрд рублей.

Высокий суд Лондона признал Кехмана банкротом еще в 2012 году.