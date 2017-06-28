Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

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Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации в России при условии, что ведомство само возьмет необходимую информацию из открытых источников.

По словам Дурова, он не против регистрации месссенджера, если речь идет только "о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор".

При этом владелец Telegram отмечает, что запрашиваемые ведомством регистрационные данные о компании-издателе Telegram не являются секретом и "доступны любому желающему в открытых источниках".

Дуров цитирует главу Роскомнадзора Александра Жарова, который сообщил Telegram, что "никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет".

Давая согласие на внесение в реестр, компания исходит из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора и не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств, заявил Дуров.

Он отметил, что компания уже сейчас занимается удалением публичных материалов, пропагандирующих терроризм, насилие и наркотики, а также пресекают рассылку спама и распространение детской порнографии, и готова делать это и дальше - не только в России, но и в других странах.

Однако, подчеркнул Дуров, выполнять "антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России компания отказывается.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Роскомнадзоре пишет, что решение о регистрации Telegram будет принимать лично глава ведомства Александр Жаров.

Сам Жаров заявил агентству Интерфакс, что готов внести мессенжер в реестр Роскомнадзора на основании сведений из открытых источников в случае, если этих источников будет достаточно.

Угроза блокировки

Жаров в минувшую пятницу обратился к владельцу Telegram с требованием представить ведомству информацию для включения мессенджера в его реестр в качестве "организатора распространения информации".

Жаров в своем обращении предупредил об угрозе блокировки Telegram в России. Дуров считает, что такой шаг ударит в том числе по представителям власти в России.

Компания Telegram ранее сообщала, что хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Общего хранилища данных нет - разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.

Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В начале мая Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat.

Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, были внесены в реестр запрещенных сайтов с пометкой "Restricting". Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов, сообщал сайт общественного проекта "Роскомсвобода".

В апреле 2017 года на тех же основаниях было заблокировано мобильное приложение Zello. Сервисом-рацией нередко пользовались активисты, в том числе дальнобойщики, во время координации протестных акций.