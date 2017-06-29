Всех работников мусорного полигона в Балашихе уволили

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Свалка расположена очень близко к жилым домам. Всего в 200 метрах от полигона находится деревня Фенино

Эксплуатант подмосковного мусорного полигона "Кучино", закрытого по требованию российского президента Владимира Путина, уволил всех работников.

"На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому", - сообщил агентству ТАСС представитель компании-эксплуатанта "Заготовитель".

Комментировать вопрос о возмещении ущерба от эксплуатации полигона в компании отказались. Ранее министр экологии Московской области Александр Коган оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона более чем в 2,2 млрд рублей (около 37 млн долларов). С его слов, власти региона намерены взыскать эти деньги с компании-эксплуатанта.

Во вторник на фоне скандала с полигоном "Кучино" заявление об увольнении написал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков.

Разобраться со свалкой, которая находится в непосредственной близости от жилых домов, Путин поручил 15 июня - когда жители Балашихи обратились к нему во время "Прямой линии".

Они пожаловались на пожары на полигоне и запах, который он распространяет. Со слов жителей, свалка начала активно расти с 2015 года.

В тот же день на обращение отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он написал в своем "Инстаграме", что полигон можно будет закрыть только после строительства мусороперерабатывающего комплекса - в 2019 году. Министр экологии области Александр Коган сказал, что мусор перестанут возить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, а рекультивация полигона начнется в январе 2019 года.

Но уже 22 июня Путин дал срочное поручение: закрыть полигон в ближайшее время. В итоге мусорный полигон был закрыт в срочном порядке с 23 июня по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов, из них до 90% завозились из столицы. По информации министра экологии Подмосковья, часть мусора полигон принимал по "серым" схемам.

Свалка расположена очень близко к жилым домам, что противоречит санитарным нормам. Всего в 200 метрах от полигона находится деревня Фенино.

Во вторник Росприроднадзор заявил, что опечатывает свалку для проведения экспертиз. Как сообщили в ведомстве, в ходе ряда проверок было установлено, что предприятие работает без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы.

Материалы проверки переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и СКР, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.