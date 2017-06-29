Всех работников мусорного полигона в Балашихе уволили
Эксплуатант подмосковного мусорного полигона "Кучино", закрытого по требованию российского президента Владимира Путина, уволил всех работников.
"На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому", - сообщил агентству ТАСС представитель компании-эксплуатанта "Заготовитель".
Комментировать вопрос о возмещении ущерба от эксплуатации полигона в компании отказались. Ранее министр экологии Московской области Александр Коган оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона более чем в 2,2 млрд рублей (около 37 млн долларов). С его слов, власти региона намерены взыскать эти деньги с компании-эксплуатанта.
Во вторник на фоне скандала с полигоном "Кучино" заявление об увольнении написал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков.
Разобраться со свалкой, которая находится в непосредственной близости от жилых домов, Путин поручил 15 июня - когда жители Балашихи обратились к нему во время "Прямой линии".
Они пожаловались на пожары на полигоне и запах, который он распространяет. Со слов жителей, свалка начала активно расти с 2015 года.
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В тот же день на обращение отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он написал в своем "Инстаграме", что полигон можно будет закрыть только после строительства мусороперерабатывающего комплекса - в 2019 году. Министр экологии области Александр Коган сказал, что мусор перестанут возить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, а рекультивация полигона начнется в январе 2019 года.
Но уже 22 июня Путин дал срочное поручение: закрыть полигон в ближайшее время. В итоге мусорный полигон был закрыт в срочном порядке с 23 июня по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов, из них до 90% завозились из столицы. По информации министра экологии Подмосковья, часть мусора полигон принимал по "серым" схемам.
Свалка расположена очень близко к жилым домам, что противоречит санитарным нормам. Всего в 200 метрах от полигона находится деревня Фенино.
Во вторник Росприроднадзор заявил, что опечатывает свалку для проведения экспертиз. Как сообщили в ведомстве, в ходе ряда проверок было установлено, что предприятие работает без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы.
Материалы проверки переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и СКР, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.