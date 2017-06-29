Миграционный указ Трампа: власти США объяснили, кому будут выдавать визы
Белый дом назвал критерии, на основании которых власти США будут разрешать въезд беженцам и выдавать визы гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.
В начале этой недели Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Дональда Трампа, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести ближневосточных государств, населенных преимущественно мусульманами, а также 120-дневный запрет на прием беженцев в США.
Критерии касаются граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Главное, на что теперь будут смотреть миграционные чиновники, - наличие близких родственников в США.
Как следует из заявления Белого дома, в эту категорию входят родители, супруги, дети, зятья и невестки, родные братья и сестры.
При этом бабушки и дедушки, дяди и тети, племянники и племянницы, внуки и родственники со стороны мужа или жены близкими родственниками, согласно определению властей США, не считаются.
Для получения визы родственные связи должны быть подтверждены документами.
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При этом введенный Трампом временнный запрет на въезд не коснется тех, кто учился или учится в США или имеет там бизнес, у кого есть действующая виза или гражданство США.
Новые правила вступят в силу в четверг с 20:00 по вашингтонскому времени (с 3:00 пятницы по Москве).
В понедельник Верховный суд страны согласился рассмотреть апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести стран. Одновременно суд дал возможность некоторым положениям одного из этих указов частично вступить в силу.
Январский указ Трампа временно ограничить въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, так и за их пределами. Федеральный суд в Нью-Йорке тогда наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.
В начале февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа.
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После этого Трамп подписал новый указ аналогичного содержания, но с несколько более мягкими формулировками. Однако и второй указ был заблокирован в марте федеральным судьей штата Гавайи Дерриком Уотсоном.
Второй указ отличался, в частности, тем, что из списка стран, гражданам которых запрещался въезд в США, исключили Ирак. Кроме того, в нем оговаривается, что запрет не распространяется на держателей грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США.