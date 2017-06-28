КНДР заочно приговорила экс-президента Южной Кореи к смерти

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пак Кын Хе был объявлен импичмент в связи с обвинениями в коррупции, сейчас она находится под стражей в ожидании суда

Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бён Хо.

Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи.

Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор".

По данным северокорейского агентства, указ о смертной казни Пак Кын Хе и Ли Бён Хо издан совместно министерством государственной безопасности, министерством общественной безопасности и центральной прокуратурой КНДР.

Источники информации о попытке убийства Ким Чен Ына и причастности к заговору южнокорейского экс-президента в заявлении не раскрываются.

Пак Кын Хе лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом на родине, и в настоящее время находится под арестом в Южной Кореи в ожидании суда.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.

В начале мая северокорейское министерство государственной безопасности распространило заявление, в котором говорилось, что некая террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью какого-то биохимического вещества.

Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" участников группы, пообещали тогда власти КНДР.

В понедельник японская газета Асахи Симбун сообщила со ссылкой на неназванные источники, что в 2015 году, в бытность президентом, Пак Кын Хе утвердила план по смещению лидера КНДР Ким Чен Ына. Реализация плана, по данным газеты, была возложена на южнокорейскую разведку.