КНДР заочно приговорила экс-президента Южной Кореи к смерти
Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бён Хо.
Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи.
Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор".
По данным северокорейского агентства, указ о смертной казни Пак Кын Хе и Ли Бён Хо издан совместно министерством государственной безопасности, министерством общественной безопасности и центральной прокуратурой КНДР.
Источники информации о попытке убийства Ким Чен Ына и причастности к заговору южнокорейского экс-президента в заявлении не раскрываются.
Пак Кын Хе лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом на родине, и в настоящее время находится под арестом в Южной Кореи в ожидании суда.
Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.
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В начале мая северокорейское министерство государственной безопасности распространило заявление, в котором говорилось, что некая террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью какого-то биохимического вещества.
Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" участников группы, пообещали тогда власти КНДР.
В понедельник японская газета Асахи Симбун сообщила со ссылкой на неназванные источники, что в 2015 году, в бытность президентом, Пак Кын Хе утвердила план по смещению лидера КНДР Ким Чен Ына. Реализация плана, по данным газеты, была возложена на южнокорейскую разведку.