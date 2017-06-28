Следствие озадачено содержимым семи компьютеров математика Богатова

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Пресненский суд Москвы оставил под арестом 26-летнего математика из Москвы Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и беспорядкам.

По решению судьи Татьяны Васюченко Богатов останется в СИЗО как минимум до 31 августа 2017 года.

По словам следователя, основания для содержания Богатова не отпали: преступление якобы было совершено им с использованием высокотехнологичных средств, компьютерных технологий и иностранных серверов, которые он может продолжить использовать на свободе.

"На свободе Богатов сможет продолжить совершать преступления и влиять на следствие", - уточнил следователь.

Одна из причин продления ареста Богатова - это до сих пор не завершенная следствием экспертиза изъятой у него техники - в частности, семи компьютеров.

По словам следователя, на компьютерах Богатова установлено программное обеспечение, "которое они не привыкли видеть". Следователь объяснил это тем, что Богатов, являясь программистом, использует нестандартное ПО.

По версии следствия, в марте 2017 года Богатов опубликовал на форуме sysadmins.ru призывы к терроризму и беспорядкам.

В деле говорится, что Богатов под псевдонимом Айрат Баширов разместил на форуме системных администраторов призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля в Москве "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон" и публиковал "видеозаписи с неподчинением законным требованиям полиции и массовыми беспорядками".

Сам математик вину не признает. Единственная улика следствия - сетевой адрес (IP), которым однажды воспользовался участник форума "Айрат Баширов", - этот адрес принадлежит Дмитрию Богатову.

Защита обращает внимание, что Богатов установил на своем компьютере выходной узел сети Tor, то есть предоставлял свой адрес всем, кто стремится к анонимности в интернете.

Исходя из материалов дела, озвученных защитой Богатова, сами экстремистские призывы были размещены на форуме с сетевого адреса в Японии.

Адвокат Богатова Саркис Дарбенян приобщил к делу письмо минкомсвязи, в котором утверждается, что сетевой адрес (IP) не может считаться средством идентификации пользователя.

Image caption Пацифист и вегетарианец Богатов обвиняется в призывах к терроризму и беспорядкам

"В материалах дела нет ни одного подтверждения, что экстремистские материалы размещались моим подзащитным. В рапорте прапорщика Морозова утверждается, что призывы были размещены на форуме с айпи-адреса в Японии. По второму сообщению вообще нет данных", - говорил ранее адвокат Александр Мордвинов.

Еще один защитник Богатова Геннадий Шило приобщил к делу характеристику Российского союза эсперантистов, члены которого ручаются за "законопослушность и благополучность" математика.

Сам Богатов отметил, что до сих пор не состоялась его очная ставка с оперуполномоченным Морозовым, рапорт которого лег в основу дела. В нем, по словам Богатова, не объясняется, почему экстремистские сообщения были размещены именно им.

По словам защиты Богатова, математик сам заинтересован в установлении истинного виновного, чтобы очистить свое доброе имя.