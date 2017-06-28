Вердикт присяжных по убийству Немцова отложили до четверга

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Заур Дадаев - один из пятерых обвиняемых в убийстве Немцова

Присяжные по делу об убийстве Бориса Немцова восемь часов обсуждали решение, однако не пришли к общему мнению. Они попросили судью Юрия Житникова снова перенести оглашение вердикта на следующий день, сообщает корреспондент Би-би-си Виктор Нехезин из зала суда.

Присяжные в ходе заседания 28 июня также обратились к судье за разъяснениями. Старшина коллегии присяжных заявила два вопроса.

Первый касался того, что присяжные не поняли, где записывать ответ, а второй - должны ли по вопросу о снисхождении голосовать все 12 присяжных. На это судья ответил, что по всем вопросам голосуют либо все присяжные, либо никто.

Коллегия присяжных удалилась в совещательную комнату Московского окружного военного суда для вынесения вердикта пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова во вторник, 27 июня. По закону им отвели три часа на принятие решения, однако за это время они не достигли единодушия.

Присяжные попросили дополнительного времени у суда, однако и в среду, 28 июня, решение не приняли.

Ранее с заседания удалили двоих присяжных. Одна из них скрыла судимости своего покойного мужа. Другой же принес с собой в суд материалы по делу с данными, не оглашавшимися перед присяжными. В процессе продолжили участвовать 13 присяжных - 12 основных и один запасной.

Список вопросов, на которые присяжным предстоит ответить при вынесении вердикта, судья Юрий Житников огласил в прошлый четверг.

Затягивание вынесения вердикта присяжных - частая практика. Так, по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой присяжные также не смогли принять решение в отведенное время и приступили к процедуре голосования. По ее итогам обвиняемым - Никите Тихонову и Евгении Хасис - был вынесен обвинительный приговор.

Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В убийстве Немцова обвиняются пять выходцев из Чечни: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они категорически отрицают свою вину.