Сборная Чили по футболу вышла в финал Кубка конфедераций

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Первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили завершился победой чилийской сборной.

Игра проходила на стадионе "Казань-арена". Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0.

В серии послематчевых пенальти чилийцы победили со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса.

Второй полуфинал состоится 29 июня в Сочи, где на стадионе "Фишт" встретятся сборные Германии и Мексики.