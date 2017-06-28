Сборная Чили по футболу вышла в финал Кубка конфедераций
- 28 июня 2017
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Первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили завершился победой чилийской сборной.
Игра проходила на стадионе "Казань-арена". Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0.
В серии послематчевых пенальти чилийцы победили со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса.
Второй полуфинал состоится 29 июня в Сочи, где на стадионе "Фишт" встретятся сборные Германии и Мексики.