Инвалиду-колясочнику пришлось ползком забираться в японский самолет

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Японская бюджетная авиакомпания Vanilla Air принесла извинения пассажиру на инвалидной коляске, который был вынужден ползком добираться до посадочного места в самолете.

При вылете из аэропорта с острова Амами сотрудники авиакомпании заявили Хидето Киджиме, что по соображениям безопасности он не будет допущен к посадке, если не сможет подняться по лестнице без посторонней помощи.

Пассажир покинул инвалидное кресло и вскарабкался по лестнице при помощи рук.

Киджима передвигается на инвалидной коляске со школьного возраста. В 1990 году его ноги парализовало в результате несчастного случая при игре в регби.

Сейчас он возглавляет японский туристический центр - некоммерческую организацию, которая изучает вопросы доступности Японии для туристов.

Каджима опытный путешественник. Как написал он в своем блоге, ему довелось побывать более чем в 200 аэропортах в 158 странах.

В аэропортах, не приспособленных для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями, он полагался на помощь друзей или сотрудников авиакомпании.

Порой путешествие было трудным, но ему никогда не говорили, что он не может садиться в самолет, пишет Каджима.

"Мы сожалеем"

В интервью японскому телеканалу Nippon TV Каджима рассказал, что его удивили строгие правила авиакомпании. "Интересно, подумал я, не кажется ли сотрудникам аэропорта, что они поступают неправильно?" - говорит он.

Vanilla Air - дочерняя компания авиаперевозчика All Nippon Airways. Руководство Vanilla Air принесло извинения за инцидент и сообщило, что вводит новые правила оказания помощи инвалидам-колясочникам в аэропортах.

Как говорится на сайте компании, поскольку в настоящее время в аэропорту Амами нет возможности запустить посадочный эскалатор для пассажиров на инвалидной коляске, им будет предоставлено специальное кресло.

"Мы сожалеем, что мы причинили ему эти неудобства", - сказал Франс пресс пресс-секретарь Vanilla Air.

В этом году произошло еще несколько инцидентов, связанных с посадкой пассажиров на борт. Так, в апреле случился скандал на борту самолета United Airlines, вылетавшего из Чикаго: служба безопасности авиакомпании разбила лицо и сняла с рейса пассажира, у которого был законный посадочный талон.