Расследование пожара в Гренфелл-тауэр возглавит отставной судья

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По последним данным, в Гренфелл-тауэр погибли 80 человек

Бывший судья Апелляционного суда сэр Мартин Мур-Бик возглавит процесс общественного расследования пожара в лондонском высотном здании Гренфелл-тауэр.

По данным Би-би-си, сообщение о его назначении будет обнародовано правительством Великобритании в четверг. Известно, что судья Мур-Бик ушел на пенсию в декабре прошлого года, проработав в Апелляционном суде более 20 лет.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что жителей сгоревшего дома будут постоянно информировать о ходе расследования.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр на западе Лондона возник в ночь на 14 июня.

По последним данным, в результате в здании погибли по меньшей мере 80 человек. Полиция предупреждает, что число жертв пока не окончательное и по мере опознания останков может измениться.

Причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, по мнению полиции, стало возгорание холодильника в одной из квартир. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую многие называли причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.