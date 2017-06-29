Казначей Ватикана обвинен в развратных действиях в Австралии
Австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила полиция австралийского штата Виктория.
В полиции уточнили, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.
Как отмечается, кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля.
Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиднейского.
В Австралии специальной комиссией проводится расследование случаев сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев.
Оно связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который с 1993 по 2013 год уже отбывал наказания за преступления против несовершеннолетних.
По версии следствия, Рисдейл причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов.
В начале 1970-х годов Пелл жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать о преступлениях последнего, а также мог быть осведомлен о схожих действиях со стороны других знакомых ему священнослужителей.
В феврале Пелл давал показания перед комиссией.
В начале этого года представители католической церкви Австралии заявили, что жертвам сексуального насилия со стороны священников будет выплачена компенсация в размере 213 млн долларов.
Сам кардинал Пелл признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям.