Неизвестный врезался в ворота дворца президента Бразилии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Охрана открыла по нападавшему огонь

В ворота официальной резиденции президента Бразилии, расположенной в столице страны Бразилиа, врезался автомобиль.

Как сообщают местные СМИ, служба охраны дворца Алворада открыла по машине огонь. Водитель машины, по некоторым данным, несовершеннолетний, задержан.

Президента Мишела Темера во время нападения во дворце не было.

Инцидент произошел на фоне разгорающегося в стране коррупционного скандала.

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано попросил Верховный суд предъявить действующему главе государства обвинения в получении взятки.

Президент Темер, как заявляет прокуратура, получил деньги от руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия.

Обвинения были переданы в Верховный суд, который должен решить, может ли дело отправиться в нижнюю палату парламента страны. Согласно бразильскому законодательству, она должна решить путем голосования, разрешить ли суду начать процесс против главы государства.