Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?

Правообладатель иллюстрации ESA/CNES/ARIANESPACE Image caption Телекоммуникационные компании активно делят растущий в последние годы рынок спутникового интернета в самолетах

В среду вечером с космодрома в Восточной Гвиане был запущен ключевой спутник, который на шаг приблизил нас к запуску быстрого Wi-Fi сервиса для пассажиров летающих над Европой самолетов.

Вскоре пассажиры европейских рейсов смогут подключаться к высокоскоростному интернету прямо во время полета - либо напрямую через этот спутник, либо через систему дополняющих его наземных телекоммуникационных башен.

Создателями Европейской авиационной сети - так называется проект - являются крупнейший в Британии спутниковый оператор Inmarsat и немецкая Deutsche Telekom.

Компании надеются запустить сервис к концу текущего года. Первыми авиакомпаниями, на самолетах которых будет установлено необходимое оборудование, станут Lufthansa и компании группы AIG (Aer Lingus, British Airways, Iberia и Vueling).

Сверху на каждый самолет установят спутниковую антенну для связи с космосом, а в нижней части фюзеляжа - терминал для связи с наземной сетью, которая на первом этапе будет состоять из 300 телекоммуникационных вышек.

Пассажиры самолета, которым захочется выйти в интернет - например, посмотреть видео онлайн, - должны будут просто подключиться к точке раздачи Wi-Fi, как это сейчас происходит в отелях или в кафе.

Правообладатель иллюстрации Inmarsat Image caption Европейская авиасеть будет гибридной системой из орбитальных и наземных элементов

Разработка Европейской авиасети заняла немало времени. В 2009 году Еврокомиссия выдала Inmarsat и еще одной компании лицензии операторов спутниковой связи, давших им право работать в S-диапазоне радиоспектра. Предполагалось, что компании создадут спутниковую сеть к декабрю прошлого года, однако Inmarsat и второй обладатель лицензии долго не могли решить, как найти этой части волнового спектра наилучшее применение.

Правообладатель иллюстрации THALES ALENIA SPACE Image caption Спутник Европейской авиасети вывели на орбиту вместе с несколькими телевизионными спутниками

Сначала многие эксперты предполагали, что проект будет связан с мобильными телефонами, которые смогут подключаться как к спутнику, так и к обычной сотовой сети. Однако в 2012-2013 году на рынке услуг связи в самолетах начался настоящий бум.

Wi-Fi на борту доступен и сегодня, но считается, что качественного соединения добиться пока нельзя. Впрочем, технологии меняются и пользоваться интернетом в самолете становится все удобнее.

"Мы продумали уйму вариантов, и в какой-то момент обратили внимание на рынок связи в самолетах, который идеально нам подошел", - рассказывает генеральный директор Inmarsat Руперт Пирс.

"Рынок перелетов малой протяженности [в Европе] растет вдвое быстрее, чем в Северной Америке - по количеству рейсов и перевозимых пассажиров. [Европа] на пути к тому, чтобы стать крупнейшим в мире рынком ближнемагистральных перевозок. Я думаю, это продлится недолго, поскольку скоро нас обгонит Китай. В Китае за следующие пять лет планируют построить 50 аэропортов, поэтому с ними очень сложно конкурировать; однако в любом случае Европа дает очень интересные возможности", - говорит Пирс.

Для Inmarsat предоставление услуг связи в полете уже является одним из самых быстро растущих направлений работы компании. В области связи на дальнемагистральных перелетах задействованы мощные спутники Global Xpress, работающие в Ka-диапазоне. Европейская авиасеть нацелена именно на небольшие ближнемагистральные самолеты, которые совершают недолгие перелеты над Европой.

Перед тем как авиасеть начнет работу, Deutsche Telekom предстоит отладить работу наземного сегмента сети. Новый спутник, который в среду запустили с космодрома Куру на ракете "Ариан", приступит к работе через 3-4 месяца. После этого Lufthansa и группа AIG, которых Пирс называет стратегическими партнерами своей компании, смогут начать тестирование.

Inmarsat, впрочем, ожидает серьезного противодействия со стороны конкурентов. Некоторые компании в индустрии спутниковой связи уже заявили, что предоставление услуг связи в самолетах нарушает условия лицензии, выданной компании в 2009 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спутниковые операторы уже делят рынок услуг связи в самолетах

Американский концерн ViaSat, который специализируется, в частности, на услугах связи в самолетах в Северной Америке, подает жалобу в Европейский суд. Дополнительными истцами по делу выступают европейский партнер ViaSat, компания Eutelsat, а также Panasonic Avionics, тоже предоставляющая услуги связи в полете.

Заявители отмечают, что лицензия Европейской комиссии предусматривала создание коммуникационной системы, в которой спутниковый компонент будет основным, а наземный - вспомогательным. По мнению подающих жалобу компаний, в системе Inmarsat все наоборот.

"Это существенное отклонение от заявленной цели", - говорит один из директоров Eutelsat Владимир Боке.

Правообладатель иллюстрации Inmarsat Image caption Inmarsat для работы в ЕС нужно получить по два разрешения от каждого члена Евросоюза

"Всего один пример: из расчетов мы делаем вывод, что мощность спутникового компонента для Европы - 100 Мбит в секунду. Сравните это с заявленной мощностью наземного компонента: она составляет 50 Гбит в секунду. Это в 500 раз больше. Как этот компонент может считаться вспомогательным? Это наземная сеть. Это важно, если мы вспомним, что доля спутникового компонента играла роль при выдаче лицензии", - сказал Боке в беседе с Би-би-си.

В период с 2020 по 2021 года ViaSat и Eutelsat планируют запустить в небо над Европой самый мощный коммуникационный спутник в мире, способный передавать до 1 Тбит (1024 Гбит) информации в секунду. Компании утверждают, что это позволит предоставлять пассажирам европейских рейсов более качественные услуги, чем Европейская авиасеть, но есть опасения, что к моменту запуска спутника авиакомпании уже подпишут контракты с конкурентами, проект которых к тому же разработан с нарушением лицензии.

"Вы либо играете по правилам и развиваете свой бизнес в тех рамках, которые были согласованы заранее, либо заявляете, что эти рамки вам не подходят, и создаете свою модель, открывая конкурентам возможность также принять в ней участие", - говорит Боке.

Inmarsat и лично Руперт Пирс реагируют на эту критику достаточно резко. "Это полная чушь", - коротко ответил Пирс на просьбу прокомментировать претензии конкурентов.

В частности он подозревает, что Eutelsat критикует проект его компании из зависти. "У них была такая же лицензия как у нас. Они ее получили вместе [с оператором спутниковой связи SES] тогда же, когда и мы. Они не смогли с ней ничего сделать и со временем забросили проект, продав его [оператору спутниковой связи Echostar] за незначительную сумму", - говорит Пирс.

"Они просто пытаются нам помешать. Они знают, что у нас есть крутой технологический проект, который даст людям рабочие места и к тому же обеспечит фантастическое качество связи в самолетах", - добавляет он.

Чтобы Европейская авиасеть начала работу, Inmarsat необходимо заручиться разрешениями правительств всех стран-членов ЕС, причем дважды - для спутникового компонента и для наземного.

В Inmarsat утверждают, что уже получили все разрешения на спутниковый сегмент системы (включая лицензии от норвежского и швейцарского регуляторов), и им осталось получить лишь три лицензии на работу наземной части сети - в Германии, Франции и Британии.

Представители Inmarsat в беседе с Би-би-си заявили, что рассчитывают получить лицензии в Германии и Франции в течение нескольких недель. Лицензию британского регулятора Ofcom компания, по-видимому, получит в последнюю очередь, говорят в Inmarsat.