В РПЦ раскритиковали сбор подписей за запрет "Матильды"

Правообладатель иллюстрации Rok Image caption Фильм "Матильда" Алексея Учителя должен выйти на экраны осенью этого года

В Русской православной церкви назвали ошибкой инициированный Ханты-мансийской епархией сбор подписей за запрет фильма Алексея Учителя "Матильда".

Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильме "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть)", - написал Лейгойда в "Фейсбуке".

О том, что глава Ханты-мансийской метрополии Павел благословил начало сбора подписей, сообщил известный православный публицист и блогер Андрей Кураев.

В своем блоге Кураев опубликовал адресованное настоятелям приходов епархии письмо за подписью ее главы.

"Настоящим письмом благословляется провести сбор подписей в защиту почитаемых Святых нашей Церкви [...] а также за запрет производства и проката фильма А. Учителя "Матильда", - говорится в письме, помеченном грифом "для внутреннего пользования" [здесь и далее орфография оригинала сохранена].

"Фильм "Матильда" является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа Российского императора Николая II и членов его Семьи", - говорится в письме.

Митрополит также пишет, что видит в картине признаки оскорбления религиозных чувств верующих.

Кураев обращает внимание на то, что обращение очень похоже на текст письма в генеральную прокуратуру, опубликованного на портале "Русская линия" с адресованным "всем православным христианам" призывом "написать на имя Генерального прокурора".

В обращении требуют также привлечь Алексея Учителя по статьям 282 и 148 УК РФ. В письме за подписью митрополита Павла этого требования не содержится.

Главный бухгалтер Ханты-мансийской епархии, обозначенная в письме как исполнитель, не стала в беседе с Би-би-си комментировать сообщение о сборе подписей. В приемной епархии заявили, что "комментарии давать никто не будет".

Media playback is unsupported on your device Митрополит Иларион о фильме "Матильда" Алексея Учителя

Фильм "Матильда" Алексея Учителя должен выйти на экраны осенью этого года.

Фильм Учителя о романтических отношениях между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской спровоцировал громкий скандал. Главным противником картины стала бывший крымский прокурор, депутат Госдумы Поклонская, которая сочла оскорбительным сам сюжет фильма.

В середине апреля Полонская сообщила, что направила в генпрокуратуру России заключение экспертов, которые по ее просьбе изучили два трейлера "Матильды" и текст сценария. Они пришли к выводу, что фильм нельзя показывать широкой публики в связи с "высокой степенью провокативности и уничижения".

Сам режиссер считает претензии к его картине необоснованным. В прошлую субботу он сказал, что "с пониманием и сочувствием" относится к претензиям Поклонской.

В конце января организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката "Матильды". Организация обещала предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил о недопустимости "угроз со стороны анонимных экстремистов". Одновременно он призвал противоположную сторону конфликта "четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства".