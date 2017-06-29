В сети появился сайт с личными данными участников акции 12 июня

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption Массовая акция против коррупции, инициированная Алексеем Навальным, прошла в Москве и других городах России 12 июня, собрав тысячи участников

Неизвестные создали сайт Je Suis Maidan, где собраны фотографии участников организованного Алексеем Навальным митинга против коррупции в Москве 12 июня и ссылки на их страницы во "ВКонтакте", сообщает "Открытая Россия".

В описании сайта утверждается, что с помощью современных технологий высокочеткой съемки и распознавания лиц можно "с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга".

"Оставьте надежды - вас тоже найдут" - такой слоган заявили создатели сайта.

Для поиска профиля в соцсети по фотографии они используют сервис FindFace, основатель которого Максим Перлин заявил "Открытой России", что компания не причастна к созданию сайта.

Перлин в 2008-2009 годах был продюсером прокремлевского ресурса Russia.ru, сейчас он основатель агентства креативных коммуникаций BlackLight, известного сотрудничеством с такими компаниями, как Beeline, "Яндекс-такси" и "Альфа-банк".

"Мы не имеем никакого отношения ни к этому сайту, ни к протестным акциям. Платформа у нас открытая. Нас не первый раз обвиняют, что мы стоим за какими-то оскорблениями, шантажом. На это я отвечаю всегда одно и то же — компания, которая производит ножи, или Google, или на злобу дня Telegram, не несет никакой ответственности за то, что делают пользователи. Если ножом кого-то порезали, завод в этом не виноват. Поэтому никакого отношения к проекту мы не имеем", - сказал Перлин.

Менее чем за три месяца FindFace достиг миллиона подписчиков. Сейчас число активных пользователей превышает 1,2 миллиона. Сервис позиционируется как приложение для знакомств.

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption Создатели сайта утверждают, что анонимность при участии в уличных акциях невозможна

На YouTube-канале под названием FindFace опубликовано видео, в котором показана работа алгоритма распознавания лиц с использованием гигапиксельной голограммы митинга 12 июня. Эту фотографию опубликовало издание "Life".

Перлин пояснил "Открытой России", что это не официальный канал FindFace.

Между тем один из пользователей, чьи данные были опубликованы на портале, рассказал "Открытой России", что не имел отношения к протестному митингу.

"Автор ресурса ошибся, я вообще не был участником акции протеста, я гулял в центре и ходил на историческую выставку. К протестующим я даже близко не подходил", - сказал он.

FindFace утверждает, что точность распознавания составляет до 85%.

Массовая акция против коррупции, инициированная Алексеем Навальным, прошла во многих городах России 12 июня. Она собрала тысячи участников. Митинги были как согласованные, так и не согласованные.

В Москве акция на Тверской проходила одновременно с празднованиями в честь Дня России. Было задержано множество людей, которые, по их словам, не собирались участвовать в митинге.