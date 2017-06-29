Киев хотят оштрафовать из-за скандала с Юлией Самойловой на "Евровидении"

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Европейский вещательный союз (EBU) высказал претензии Киеву за то, что, принимая решение о запрете на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой, власти Украины "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". Теперь за это Украину могут оштрафовать.

"В итоге внимание от самого конкурса было отвлечено, а репутация "Евровидения" была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении организаторов "Евровидения".

Комитет по регламенту EBU рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, сумма штрафа пока не называется. Организаторы конкурса указали, что она будет значительной.

Как отметили в EBU, рекомендация назначить штраф, помимо конфликта с Самойловой, учитывает и серьезные задержки при подготовке конкурса, которые происходили по вине Украины.

В мае в Киеве прошел финальный раунд музыкального конкурса "Евровидение-2017". Россия отказалась от участия в конкурсе, после того как украинские власти в конце марта запретили на три года въезд в страну певице Юлии Самойловой за выступление в Крыму без разрешения Киева.

После введения запрета в отношении Самойловой глава EBU Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение.

В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины и не требовать впустить россиянку.

Европейский вещательный союз, пытаясь уладить конфликт, выступил с предложением организовать дистанционное выступление Самойловой в песенном конкурсе. По мнению союза, такой вариант помог бы избежать дальнейшей политизации конкурса песни. Однако Россия от этой идеи отказалась.

В итоге за месяц до финала конкурса EBU объявил, что Россия не будет принимать участие в конкурсе "Евровидение 2017" из-за отказа Первого канала транслировать шоу.

Первый канал, объясняя свое решение не показывать "Евровидение", заявил, что считает запрет на въезд Самойловой "абсолютно необоснованным", и обвинил Украину в политизации конкурса.