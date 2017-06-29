Армия Ирака отбила у ИГ разрушенную мечеть ан-Нури в Мосуле

Правообладатель иллюстрации @FerasKilaniBBC Image caption Хотя сама мечеть после взрыва превратилась в руины, однако место, где она находилась, представляет большую важность как для иракских военных, так и для ИГ

Иракские военные установили контроль над территорией, где находилась Соборная мечеть ан-Нури, разрушенная на прошлой неделе в ходе битвы за Мосул.

Как сообщает из Мосула корреспондент Арабской службы Би-би-си Ферас Килани, пока территория, с которой были вытеснены боевики экстремистской группировки "Исламское государство", нельзя назвать безопасной: она обстреливается из минометов и снайперами джихадистов.

Джихадисты взорвали мечеть и ее минарет на прошлой неделе после того, что иракские военные, ведущие наступление на позиции джихадистов, приблизились к мечети на расстояние в 50 метров.

"Исламское государство" (группировка запрещена в России, Британии и других странах) тогда заявило, что комплекс мечети ан-Нури был разрушен ударом авиации США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади назвал взрыв мечети "официальным признанием поражения" ИГ.

Хотя сама мечеть после взрыва превратилась в руины, однако место, где она находилась, представляет большую важность как для иракских военных, так и для ИГ.

Именно в этой мечети три года назад лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат".

Мечеть ан-Нури, построенная в XII веке, была главной суннитской мечетью Мосула. Она известна своим "горбатым" минаретом, выпуклым к востоку. Это была единственная часть мечети, оставшаяся от первоначального сооружения.

Комплекс мечети расположен на правом (западном) берегу Тигра. Мечеть ан-Нури - главная суннитская мечеть Мосула - известна своим "горбатым" минаретом, выпуклым к востоку. Мечеть неоднократно перестраивалась, и минарет был фактически единственной частью комплекса, оставшейся от первоначального сооружения.

Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики "Исламского государства" удерживают город с лета 2014 года. В январе этого года иракским войскам удалось взять под полный контроль восточную часть Мосула, после чего военные начали наступление на позиции джихадистов в западной части города.

По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Перед новой фазой наступления жителям советовали по возможности покинуть город.

Минобороны России в минувшую пятницу сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Позже российский МИД и помощник президента Юрий Ушаков заявили, что подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади нет.