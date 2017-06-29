Спикер палаты общин разрешил депутатам не носить галстуки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Важно ли для меня, чтобы член парламента носил галстук? Нет", заявил Джон Беркоу

Депутаты-мужчины не обязаны приходить на заседания в галстуках, заявил спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу.

В британском парламенте существует давний обычай: мужчины-депутаты должны носить костюм и галстук.

Депутат-заднескамеечник от партии консерваторов Питер Боун обратил внимание председателя и коллег на внешний вид депутата от либерально-демократической партии Тома Брейка.

В среду, 28 июля, во время выступления в парламенте премьер-министра Терезы Мэй депутат Брейк встал и задал ей вопрос - при этом галстука на нем не оказалось.

В четверг депутат Питер Боун, который выделяется среди коллег ярким галстуком, припомнил вчерашний случай. Он заявил, что "не может рассуждать о смысле дресс-кода", но поинтересовался у спикера - не изменились ли правила.

"По моему, есть общее мнение, что члены парламента должны носить деловой костюм, - ответил Беркоу. - Что касается меня лично... мне кажется, что если депутат приходит в парламент в деловом костюме, вопрос, есть ли на нем галстук, второстепенный".

Депутаты не должны проявлять неуважение к коллегам по палате общин, сказал спикер, но тут же уточнил: "Важно ли для меня, чтобы член парламента носил галстук? Нет".

"Женщинам в парламенте абсолютно не запрещается носить галстук, если они пожелают", - добавил Беркоу под смех депутатов.

В сборнике правил работы палаты общин, разработанном в середине XIX века английским пэром и государственным деятелем Эрскином Мэем, есть предписания, касающиеся депутатского дресс-кода, хотя они довольно ограничены.

В частности, там сказано, что в палате общин не следует носить воинские знаки отличия и униформу, а также, что существует обычай "для депутатов-джентльменов носить костюмы и галстуки".

Правообладатель иллюстрации HOUSE OF COMMONS Image caption Том Брейк обратился к премьеру без галстука

Правообладатель иллюстрации HOC Image caption Депутат от Шотландской националистической партии Ангус Макнейл немедленно последовал примеру Тома Брейка

Как отмечает парламентский информационный бюллетень, спикеры нижней палаты не раз делали поблажки депутатам, приходившим на заседания в неофициальной одежде, в том числе без пиджака и галстука.

Но все же несоблюдение дресс-кода в британском парламенте не приветствуется.

Image caption Заместитель лидера лейбористов Харриет Харман приходила на заседания в футболке с феминистской надписью

В 2009 году депутат от лейбористской партии Грэм Аллен явился в парламент без галстука, попытался задать премьеру вопрос и тут же получил от вице-спикера замечание за "неподобающую одежду".

Два года спустя депутат-консерватор Нахим Захави принес извинения за то, что во время его выступления в палате в монтированный в его галстук микрочип вдруг начал играть мелодию.