Спикер палаты общин разрешил депутатам не носить галстуки
Депутаты-мужчины не обязаны приходить на заседания в галстуках, заявил спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу.
В британском парламенте существует давний обычай: мужчины-депутаты должны носить костюм и галстук.
Депутат-заднескамеечник от партии консерваторов Питер Боун обратил внимание председателя и коллег на внешний вид депутата от либерально-демократической партии Тома Брейка.
В среду, 28 июля, во время выступления в парламенте премьер-министра Терезы Мэй депутат Брейк встал и задал ей вопрос - при этом галстука на нем не оказалось.
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В четверг депутат Питер Боун, который выделяется среди коллег ярким галстуком, припомнил вчерашний случай. Он заявил, что "не может рассуждать о смысле дресс-кода", но поинтересовался у спикера - не изменились ли правила.
"По моему, есть общее мнение, что члены парламента должны носить деловой костюм, - ответил Беркоу. - Что касается меня лично... мне кажется, что если депутат приходит в парламент в деловом костюме, вопрос, есть ли на нем галстук, второстепенный".
Депутаты не должны проявлять неуважение к коллегам по палате общин, сказал спикер, но тут же уточнил: "Важно ли для меня, чтобы член парламента носил галстук? Нет".
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"Женщинам в парламенте абсолютно не запрещается носить галстук, если они пожелают", - добавил Беркоу под смех депутатов.
В сборнике правил работы палаты общин, разработанном в середине XIX века английским пэром и государственным деятелем Эрскином Мэем, есть предписания, касающиеся депутатского дресс-кода, хотя они довольно ограничены.
В частности, там сказано, что в палате общин не следует носить воинские знаки отличия и униформу, а также, что существует обычай "для депутатов-джентльменов носить костюмы и галстуки".
Как отмечает парламентский информационный бюллетень, спикеры нижней палаты не раз делали поблажки депутатам, приходившим на заседания в неофициальной одежде, в том числе без пиджака и галстука.
Но все же несоблюдение дресс-кода в британском парламенте не приветствуется.
В 2009 году депутат от лейбористской партии Грэм Аллен явился в парламент без галстука, попытался задать премьеру вопрос и тут же получил от вице-спикера замечание за "неподобающую одежду".
Два года спустя депутат-консерватор Нахим Захави принес извинения за то, что во время его выступления в палате в монтированный в его галстук микрочип вдруг начал играть мелодию.