Винус Уильямс попала в аварию, в которой погиб человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адвокаты спортсменки утверждают, что гибель человека произошла из-за несчастного случая

Американская теннисистка Винус Уильямс попала в автокатастрофу, в которой погиб находившийся в другой машине 78-летний мужчина.

Как сообщил Би-би-си представитель полиции Палм-Бич во Флориде, авария произошла 9 июня.

По данным американских СМИ, машина , которой управляла Уильямс, столкнулась на перекрестке с другим автомобилем, в котором находился 78-летний Джером Барсон, а за рулем машины была его супруга.

Пострадавший был отправлен в больницу, но через две недели скончался. Его жена также получила многочисленные травмы, но, как отмечается, ее жизни ничто не угрожает.

Полиция считает, что авария произошла по вине 37-летней спортсменки, не уступившей дорогу другому автомобилю.

Адвокаты Уильямс утверждают, что это был несчастный случай.