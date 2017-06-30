Штормовое предупреждение МЧС снова не дошло до москвичей

Media playback is unsupported on your device Июньский град в Москве

На Москву в пятницу обрушился ливень, который еще накануне синоптики назвали самым сильным за 50 лет. Месяц назад жертвами шторма в столице России и Подмосковье стали 18 человек. Как и в прошлый раз, большинство москвичей не получили смс с предупреждением МЧС.

Сообщения потерялись в пути

На проблему оповещения об надвигающейся непогоде пользователи соцсетей обратили внимание после смертоносного урагана 29 мая. Тогда источники в операторских службах рассказывали "Ведомостям", что МЧС слишком поздно отправил операторам запрос на рассылку - когда появились уже первые новости о жертвах шторма.

В течение следующего месяца москвичи получали сообщения от МЧС об ухудшении погоды, даже если речь шла о небольшом дожде.

В пятницу московское управление МЧС опубликовало у себя на сайте экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Предупреждения транслировались на федеральных и региональных телеканалах.

МЧС также рассылал сообщения по электронной почте федеральным и региональным СМИ, рассказал Русской службе Би-би-си представитель московского управления МЧС Рифат Шакиров.

Однако смс-сообщений большинство москвичей снова не получили, следует из опроса Русской службы Би-би-си в Facebook.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption "Город пережил еще одну стихию", - написал мэр Собянин в "Твиттере"

Сообщения с предупреждением получили несколько абонентов "Мегафона" и два абонента Tele2. Остальные узнали о шторме из соцсетей и СМИ.

Только один корреспондент московского бюро Би-би-си получил смс с предупреждением об усилении ветра до 24 метров в секунду, дожде, грозе и граде. Сообщение пришло уже после двух волн грозы, оператор - "Билайн".

При этом почти все корреспонденты получили предупреждение МЧС в соцсети "ВКонтакте". Оно приходило им в разное время уже после того, как прошла первая волна ливня. У МЧС есть договоренность об оповещении с соцсетью, рассказал пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников.

Согласно этой договоренности, социальная сеть высылает предупреждение о шторме всем, кто был активен в регионе в течение последних дней, а также тем, у кого в личной информации указан город, в котором метеорологи предсказывают непогоду.

Представитель МЧС заявил Русской службе Би-би-си, что ведомство и в пятницу рассылало сообщения о непогоде и мобильным операторам. "По всем или не по всем операторам, сказать не могу", - сказал Шакиров около полудня.

Представитель "Мегафона" Юлия Дорохина сообщила Русской службе Би-би-си, что смс-рассылка прошла "в рамках указанных ведомством координат". Сколько конкретно сообщений было отправлено, она не уточнила.

Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников сказал, что МЧС осуществляет рассылку напрямую через свою платформу, поэтому ее параметры компании неизвестны и какими-либо данными по поводу штормового предупреждения она не располагает.

На момент публикации представители "Билайна" и Tele2 на запросы редакции не ответили.

Правообладатель иллюстрации Alexander Saiganov/TASS Image caption Ситуация с смс-рассылкой МЧС в июне оказалась такой же, как и в мае (на фото - последствия майского шторма)

Кого обяжут предупреждать о стихийных бедствиях

В 2016 году МЧС потратил 128,6 млн рублей на систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, посчитал РБК, изучив данные по госзакупкам.

С 7 июля в силу вступает закон, по которому операторы сотовой связи должны будут за свой счет предупреждать о стихийных бедствиях своих абонентов - в случае, если к ним обратится с советующим запросом МЧС. По этому же закону оповещать граждан будут обязаны и СМИ. Порядок оповещения пока в законе не описан.

Как отмечали сотрудники компаний-операторов в публикации "Ведомостей", технически осуществить такую рассылку будет сложно из-за ограничений пропускной емкости sms-центров операторов.

Кроме того, в законопроекте о регулировании мессенджеров, который сейчас рассматривает Госдума, также прописана обязанность оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Рекордный ливень

По данным Гидрометцентра России, ливня как 30 июня в столице не было с 1923 года. Всего за день выпадет почти треть месячной нормы осадков (на момент публикации дождь продолжается).

Днем 29 мая ураган повалил в Москве большое количество деревьев, повредил 240 зданий и около двух тысяч машин. Жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 18 человек.

"Город пережил еще одну стихию", - написал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем "Твиттере".

СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что во время грозы в Москве мог погибнуть по меньшей мере один человек. Официально эти данные не подтверждаются.

В Подмосковье в Дмитрове мужчина был убит ударом молнии, об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.