"Быть верным России": депутаты выбрали текст присяги гражданина

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Demianchuk/Tass Image caption Текст присяги разрабатывала специально созданная рабочая группа

Депутаты Госдумы в пятницу согласовали текст присяги, которую будут зачитывать люди при получении гражданства России.

Текст разрабатывался специально созданной рабочей группой по разработке присяги, заседание группы в пятницу вел спикер Вячеслав Володин, рассказал Би-би-си первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.

Текст стал консенсусным вариантом между предложениями, поступившими от фракций, самого Володина и председателя комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

Текст присяги:

Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:

- соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;

- исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

- защищать свободу и независимость Российской Федерации;

- быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Разработать присягу гражданина России в начале июня предложил президент Владимир Путин.

"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", - сказал глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Теперь утвержденный текст присяги появится в законопроекте, расширяющем перечень оснований для отмены решения о выдаче российского гражданства. Это будет поправка от лидеров всех фракций ко второму чтению документа, которое состоится на следующей неделе, рассказал Емельянов.

Сейчас по закону для лишения россиянина гражданства есть только одно основание - если в судебном порядке выяснилось, что заявитель предоставил подложные документы или заведомо ложные сведения о себе.

В законопроекте, который в конце апреля внесли Володин и лидеры всех фракций, предложили отменять решение о выдаче российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать конституцию и законы России. Нарушившими это обязательство будут считать тех, кто с самого начала получал его с целью "подрыва конституционного строя" России. Решать, был ли такой мотив, будет суд.

Тему лишения гражданства за терроризм после взрыва в вагоне петербургского метро 3 апреля поднял президент России Владимир Путин.