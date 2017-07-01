В Италии арестован украинец по делу о гибели фотографа под Славянском

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывшего бойца добровольческого батальона подозревают в причастности к гибели журналиста Андреа Роккелли в 2014 году

Полиция Болоньи арестовала бывшего бойца украинского добровольческого батальона по делу о гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе.

Роккелли погиб в 2014 году вместе со своим переводчиком - российским правозащитником Андреем Мироновым. Они попали под обстрел возле Славянска.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин написал на своей странице в "Фейсбуке", что арестованного зовут Виталий Марков. По его словам, обвинения выдвинуты прокуратурой города Павия (регион Ломбардия).

Енин написал, что украинская прокуратура, которая расследует гибель Роккели и Миронова, удивлена арестом Маркова.

"В этом расследовании генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и прочее", - добавил он.

По данным украинского ведомства, итальянский журналист и его коллега погибли в результате обстрела со стороны сепаратистов.

Итальянские СМИ сообщают, что у Виталия Маркова есть гражданство Италии и Украины.

В 2013 году он приехал на Украину из Италии для участия в протестах.

Впоследствии Марков воевал в составе одного из добровольческих батальонов.