Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifullin Image caption Для блокировки "зеркал" достаточно решения минкомсвязи

Поправки в законодательство, предсуматривающие блокировку так называемых "зеркал" пиратских сайтов в интернете, утверждены президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно подписанному документу, в законодательство вводится понятие "копии заблокированного сайта" - это ресурс, сходный до степени смешения с сайтом, который был заблокирован из-за размещения "пиратского" контента.

Принятые поправки позволят блокировать копии сайтов без судебного решения, для этого будет достаточно решения минкомсвязи. Операторы обязаны заблокировать "зеркало" сайта в течение суток после получения требования властей.

Новые нормы также обязывают интернет-поисковики удалять из выдачи ссылки на все сайты, доступ к которым был ограничен судом за размещение контента без разрешения правообладателя.

Поправки были приняты Госдумой 23 июня. Сенаторы одобрили их 28 июня.