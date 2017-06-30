В деле экс-президента Украины Януковича появились новые эпизоды

Правообладатель иллюстрации Reuters

Генпрокуратура Украины уведомила экс-президента Виктора Януковича и ряд бывших высокопоставленных чиновников его администрации о новых подозрениях по делу о событиях зимы 2014 года на Майдане.

Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, наряду с Януковичем под новые подозрения попали также экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк, экс-глава СБУ Александр Якименко, его бывший первый заместитель Владимир Тоцкий и начальник киевской милиции общественной безопасности Петр Федчук.

Их подозревают:

в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций

в превышении власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов

в умышленном убийстве двух и более лиц

в доведенном до конца покушении на умышленное убийство двух и более лиц

в причинении умышленных тяжких телесных повреждений

в организации террористического акта

Руководители генпрокуратуры ранее неоднократно заявляли, что готовы в судебном порядке доказать факт государственной измены экс-президента Януковича.

Юрий Луценко предъявил подозрение в госизмене Виктору Януковичу в ноябре 2016 года в ходе судебного заседания по делу пяти бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана.

Экс-президент Янукович, который скрывается на территории России, выступал на том процессе в качестве свидетеля по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

В конце февраля 2017 года Луценко заявил, что генпрокуратура готова начать судебное слушание по делу о госизмене 10 марта, если Верховная рада примет поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о возможности заочного осуждения.

Однако на данный момент парламент принял изменения в УПК только в первом чтении.