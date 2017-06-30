В деле экс-президента Украины Януковича появились новые эпизоды
Генпрокуратура Украины уведомила экс-президента Виктора Януковича и ряд бывших высокопоставленных чиновников его администрации о новых подозрениях по делу о событиях зимы 2014 года на Майдане.
Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, наряду с Януковичем под новые подозрения попали также экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк, экс-глава СБУ Александр Якименко, его бывший первый заместитель Владимир Тоцкий и начальник киевской милиции общественной безопасности Петр Федчук.
Их подозревают:
- в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций
- в превышении власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов
- в умышленном убийстве двух и более лиц
- в доведенном до конца покушении на умышленное убийство двух и более лиц
- в причинении умышленных тяжких телесных повреждений
- в организации террористического акта
Руководители генпрокуратуры ранее неоднократно заявляли, что готовы в судебном порядке доказать факт государственной измены экс-президента Януковича.
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Юрий Луценко предъявил подозрение в госизмене Виктору Януковичу в ноябре 2016 года в ходе судебного заседания по делу пяти бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана.
Экс-президент Янукович, который скрывается на территории России, выступал на том процессе в качестве свидетеля по видеосвязи из Ростова-на-Дону.
В конце февраля 2017 года Луценко заявил, что генпрокуратура готова начать судебное слушание по делу о госизмене 10 марта, если Верховная рада примет поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о возможности заочного осуждения.
Однако на данный момент парламент принял изменения в УПК только в первом чтении.