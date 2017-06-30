В больнице Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стрельба началась в 14.45 по местному времени в помещении больницы

Вооруженный человек открыл огонь в помещении Ливанской больницы в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранив нескольких человек.

Полиция сообщила, что стрелявший был одет во врачебный халат и что в настоящий момент он мертв.

Газета New York Times со ссылкой на представителя пожарной службы сообщает, что среди раненых есть три врача, однако в каком они состоянии, неизвестно.

Стрельба началась около 14:45 по местному времени в больнице, рассчитанной на 1000 коек, и происходила на 16-м и 17-м этажах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция призвала жителей дрежаться подальше от места стрельбы

Как сообщается, стрелявший ранее работал врачом в этой больнице.

New York Times со ссылкой на нью-йоркскую полицию описала его как высокого худого человека, одетого в голубую рубашку и белый лабораторный халат.

Один из пожарных рассказал газете, что одному раненому врачу в качестве жгута для остановки кровотечения наложили пожарный шланг.

Очевидцы происшествия написали в соцсетях, что медперсонал забаррикадировался в различных помещениях здания.

Полиция Нью-Йорка опубликовала в "Твиттере" призыв избегать прилегающую к больнице территорию.