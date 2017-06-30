В больнице Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие
Вооруженный человек открыл огонь в помещении Ливанской больницы в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранив нескольких человек.
Полиция сообщила, что стрелявший был одет во врачебный халат и что в настоящий момент он мертв.
Газета New York Times со ссылкой на представителя пожарной службы сообщает, что среди раненых есть три врача, однако в каком они состоянии, неизвестно.
Стрельба началась около 14:45 по местному времени в больнице, рассчитанной на 1000 коек, и происходила на 16-м и 17-м этажах.
Как сообщается, стрелявший ранее работал врачом в этой больнице.
New York Times со ссылкой на нью-йоркскую полицию описала его как высокого худого человека, одетого в голубую рубашку и белый лабораторный халат.
Один из пожарных рассказал газете, что одному раненому врачу в качестве жгута для остановки кровотечения наложили пожарный шланг.
Очевидцы происшествия написали в соцсетях, что медперсонал забаррикадировался в различных помещениях здания.
Полиция Нью-Йорка опубликовала в "Твиттере" призыв избегать прилегающую к больнице территорию.