ООН сокращает бюджет миротворческих миссий на 600 млн долларов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На будущий финансовый год выделены средства на осуществление 14 миротворческих операций по всему миру

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля.

Как говорится в документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов, что на почти 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.

В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансированя, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в надлежащем объеме.