Юбилей присоединения Гонконга к Китаю сопровождали столкновения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Корреспондент Би-би-си сообщила о многочисленных стычках демонстрантов с полицией

Во время торжественных мероприятий в ознаменование 20-летия возвращения Гонконга Китаю произошли столкновения между сторонниками демократии и пропекинскими демонстрантами и полицией.

Представители партии "Демосисто" заявили, что пятеро ее членов были арестованы, также задержаны четыре члена Лиги социал-демократов.

В ходе акций протеста демонстранты выкрикивали: "Долой однопартийную диктатуру!"

В праздновании принимает участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он также присутствовал на церемонии инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, в Гонконге нарастает беспокойство относительно того, что правительство в Пекине может подорвать свободолюбивые традиции города, несмотря на данное 20 лет назад обещание не менять его внутреннее устройство.

Гонконг перестал быть британской колонией и вернулся во владение Китая в 1997 году. Центральные власти КНР обещали соблэдать по отношению к Гонконгу, Макао, а в случае его присоединения и Тайваню принцип "одна страна, две системы".