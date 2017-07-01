Трамп раскритиковал штаты, не представившие сведения об избирателях

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп учредил комиссию по расследованию фальсификации голосов на президентских выборах 2016 года

Дональд Трамп раскритиковал американские штаты, отказывающиеся представить его комиссии данные об избирателях, необходимые для расследования заявлений о фальсификациях на президентских выборах 2016 года.

По меньшей мере 20 штатов заявили, что не готовы выполнить просьбу комиссии, либо могут выполнить ее лишь частично. Власти штатов ссылаются на свои обязательства соблюдать конфиденциальность этих данных.

"Многие штаты отказываются предоставить информацию очень уважаемой комиссии по расследованию фальсификаций при голосовании. Что они пытаются скрыть?" - написал в ответ Трамп в "Твиттере".

Демократы беспокоятся, что расследование президентской комиссии может стать предлогом для ужесточения избирательных процедур, а это может привести к тому, что определенные группы населения просто не придут на следующие выборы.

Как правило, это люди, голосующие за демократов. Поэтому снижение активности избирателей, в том числе и из-за усложнения процедуры голосования, обычно не в интересах Демократической партии.

Но не только демократы выступают против сбора данных федеральными органами США.

Секретарь штата Миссисипи республиканец Делберт Хоусмэнн заявил, что его ответ комиссии будет звучать примерно так: "Они могут пойти прыгнуть в Мексиканский залив. А Миссисипи - лучшее место, чтобы оттолкнуться".

Необоснованные обвинения?

Комиссию для расследования обвинений в фальсификациях при голосовании учредил сам президент Трамп.

Каких-либо подтверждений подобным обвинениям нет, но Дональд Трамп продолжает повторять, что фальсификации стоили ему миллиона голосов, которых ему не хватило для получения поддержки большинства избирателей на президентских выборах.

Трамп при этом набрал больше, чем его оппонент Хиллари Клинтон, голосов на коллегии выборщиков, что и позволило ему победить на выборах.

В мае Трамп создал Президентскую консультативную комиссию по честности выборов, несмотря на тот общепризнанный факт, что фальсификация голосов не является распространенной проблемой в Соединенных Штатах.

Цель комиссии, как было заявлено, - укрепить уверенность американского народа в честности и справедливости американской системы выборов.

Секретарь штата Кентукки Элиссон Лундерган Граймс заявила, что не собирается раскрывать конфиденциальную информацию личного характера федеральному правительству.

"Кентукки не собирается помогать комиссии, которая в лучшем случае бесполезно потратит деньги налогоплательщиков, а в худшем - постарается узаконить попытки подавления активности избирателей по всей стране", - объяснила Граймс.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@realdonaldtrump Image caption "Многие штаты отказываются предоставить информацию очень заслуженной комиссии по расследованию фальсификаций при голосовании. Что они пытаются скрыть?" - написал в ответ Трамп в "Твиттере"

Комиссию, состав которой Трамп охарактеризовал как "заслуженный", возглавляет вице-президент Майк Пенс.

В среду вице-председатель комиссии, секретарь штата Канзас Крис Кобач направил письмо 50 американским штатам и округу Колумбии, с требованием предоставить информацию из избирательских списков.

Запрашиваемые данные включают имена, адреса, даты рождения, политическую принадлежность, последние четыре цифры номера социального страхования, историю голосования с 2006 года, а также справку о наличии судимостей и отношении к военной службе избирателей.

Как обещается в письме, информация будет использована для "полного анализа уязвимых моментов и вопросов, связанных с регистрацией избирателей и проведением выборов".

Множество других штатов, включая Калифорнию, Коннектикут, Миннесоту и Алабаму, также отказались предоставлять информацию, за исключением той, что и так находится в публичном доступе.