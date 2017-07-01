ФСО получила право засекречивать данные чиновников

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/Tass Image caption Путин подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны. В документе указывается, что ФСО получает право принимать меры для защиты персональных данных чиновников.

Также поправки разрешают ФСО ограничивать движение на трассах во время проезда чиновников. Сотрудники службы могут на безвозмездной основе использовать аэропорты, морские и речные порты.

Пункт о защите данных чиновников, который появился в законопроекте ко второму чтению в Госдуме, вызвал резонанс в обществе и политических кругах.

После вступления закона в силу данные чиновников, которых охраняет ФСО, автоматически станут секретными. Для доступа к ним потребуется разрешение самого объекта охраны или ФСО.

Исключение будет сделано только для данных, которые необходимо раскрывать по действующим законам.

"Информация о доходах и расходах охраняемых лиц должна в обязательном порядке размещаться в открытом доступе, как того требует антикоррупционное законодательство", - говорил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Заместитель гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов предположил, что расширение полномочий ФСО может быть связано с антикоррупционными расследованиями.

"Страх, что об имуществе и активах чиновников узнают из очередного антикоррупционного расследования, уже ощущается на физическом уровне", - писал Шуманов на своей странице в "Фейсбуке".