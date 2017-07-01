Боксер Поветкин выиграл первый бой после допингового скандала

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Российский боксер Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко в поединке за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental.

Двое судей отдали россиянину победу со счетом 120:108, третий - со счетом 120:109.

Бой продолжался все 12 раундов, хотя на исходе первой минуты был приостановлен из-за жалоб Руденко на травму шеи. После нескольких минут обсуждений украинец решил продолжить борьбу.

Для Поветкина это был первый бой после допингового скандала, случившегося в прошлом году.

21 мая 2016 года Поветкин должен был сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Однако незадолго до этого в пробах боксера было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста Поветкин будет отстранен от соревнований на год, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

В декабре в пробах спортсмена было обнаружено еще одно запрещенное вещество - остарин. Из-за этого был отменен его бой с канадцем Бермейном Стиверном.

В феврале 2017 года допинг-проба "Б" также дала положительный результат на остарин.

Победа в бое против Руденко позволит Поветкину вернуться в рейтинги WBO и WBA, из которых он был исключен после того, как его уличили в применении допинга.

В рейтингах International Boxing Federation (IBF) и WBC Поветкин по-прежнему отсутствует. В марте 2017 года было объявлено , что через год спортсмен сможет восстановить свой статус, однако только в том случае, если результаты всех необходимых тестов окажутся отрицательными.