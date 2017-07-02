В Бразилии задержан наркобарон, скрывавшийся от полиции 30 лет

Правообладатель иллюстрации Policia Federal

В Бразилии задержан наркобарон Луис Карлос да Роча по прозвищу "Белая голова". Наркоторговец скрывался от полиции почти 30 лет, изменив внешность с помощью пластической хирургии.

Как сообщили в федеральной полиции Бразилии, наркоторговец жил под именем Витор Луис де Мораес. Проведя экспертизу фотографий Рочи и Мораеса, правоохранители пришли к выводу, что это один и тот же человек.

В операции по поимке наркоторговца, получившей название "Спектрум", участвовали 150 сотрудников правоохранительных органов.

Бразильская полиция называет Рочу главой одной из крупнейших "наркоимперий" в Южной Америке. Его состояние оценивается в 100 млн долларов.

По оценкам правоохранителей, организация Рочи ежемесячно производила в Боливии, Перу и Колумбии до пяти тонн кокаина, который затем переправлялся в США и Европу.

Криминального босса обвиняют в отмывании денег, международном наркотрафике, подделке документов и организации преступного сообщества. Ему грозят более 50 лет тюрьмы.

В сентябре 2015 года полиция Бразилии схватила одного из самых знаменитых наркобаронов страны - Мариу Серджиу Машаду Нуньеша, также известного как Гояно.

В 1980-х годах Гояно был одним из немногих наркоторговцев, кто напрямую вел бизнес с главой колумбийского наркокартеля Пабло Эскобаром.

Как и Роча, Гояно прибегал к помощи пластических хирургов и жил под вымышленным именем.