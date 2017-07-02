Канадцы отпраздновали 150-летие страны

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Около 25 тысяч канадцев - патриотов и просто любителей повеселиться - собрались в субботу на Парламентском холме в Оттаве на грандиозное торжество, готовившееся задолго. Страна Кленового Листа отмечает 150-летие.

В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона - фактически независимого государства в рамках Британской империи (ныне Содружества Наций), связанного с Соединенным Королевством общим монархом.

Процесс обретения независимости оконачтельно завершился в 1982 году, когда британский парламент признал право Канады изменять собственную конституцию без участия бывшей метрополии.

День Канады 1 июля - главный государственный праздник страны.

Юбилей в эти выходные отмечают во всех городах и населенных пунктах, на площадях и во дворах с жаровнями для барбекю. Общее количество участников только в столице и ее окрестностях составило около полумиллиона человек. Но эпицентром стал Парламентский холм.

Толпу не разогнал даже прошедший около полудня дождь.

Многие приехали из других мест.

Студенты Морган Хейнс, Джон Саламати и Нина Сахеби из Ванкувера на Тихоокеанском побережье пришли на холм еще до рассвета, чтобы занять лучшие места возле главной сцены.

"Круглые даты бывают нечасто. Боюсь, в год 200-летия мы уже не сможем предпринять такое путешествие", - сказал Джон корреспонденту Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Парад в Торонто

Программа включала выступления цирка "Дю Солей", Боно из группы U2, пилотажной группы ВВС Канады "Снегири", торжественную церемонию принятия в канадское гражданство группы иммигрантов и мощный фейерверк.

Молодой премьер Джастин Трюдо, сделавший открытость миру и толерантность своей визитной карточкой, держал речь.

"Нас не заботит, где вы родились, какую религию вы исповедуете и кого любите - добро пожаловать в Канаду!" - заявил он под приветственные крики из толпы.

Затем Трюдо повторил свою короткую речь на французском - втором государственном языке Канады.

Image caption Дождь слегка подпортил веселье

Он также воздал должное коренным жителям Канады и призвал общество осознать ошибки, совершенные в отношении их в прошлом.

Культура аборигенов была широко представлена на праздничных мероприятиях в Оттаве и других городах.

Image caption Традиционное жилище коренных обитателей Канады

Тем не менее, некоторые индейские активисты заявили, что в этот день им нечего праздновать, и еще с утра в четверг воздвигли к западу от главной сцены традиционный шатер типи, а в субботу на рассвете развели костры в знак протеста против "вековой колонизации". Власти не препятствовали.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главным атрибутом праздника был, конечно, кленовый лист

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британскую корону на юбилее представлял принц Чарльз

Британскую корону на празднествах представлял принц Уэльский. На противоположном берегу реки Оттава, в Гатино, относящемся к франкоговорящему Квебеку, наследник престола и его супруга герцогиня Корнуэльская открыли новое здание Музея истории Канады.

Праздник, включая меры безопасности, обошелся примерно в 500 миллионов канадских (385 миллионов американских) долларов.