В Татарстане столкнулись фура и автобус: есть погибшие

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В Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск". В результате аварии погибли семь человек, еще 11 пострадали, сообщает управление МЧС по республике.

"В 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что информация об аварии поступила в региональный центр управления в кризисных ситуациях в 00:40 мск.

МВД республики сообщает о десяти погибших и 12 пострадавших в результате ДТП. Пострадавшие госпитализированы в центральную больницу Заинского района Татарстана.

По словам медиков, пятеро пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

"12 человек госпитализированы. Пять человек - тяжелые, пять человек - средней степени тяжести, один человек - легкий и один без травм", - сообщил ТАСС дежурный врач центральной районной больницы Заинска.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, среди погибших по меньшей мере двое детей.

На месте аварии работает следственная группа, выясняются причины происшествия.

Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

Он также сообщил, что в Заинском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

На место аварии вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, добавил Родыгин.