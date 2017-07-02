Российского музыканта Найка Борзова не пустили на Украину

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Астапкович Владимир Image caption Найк Борзов назвал запрет въехать на Украину вмешательством политиков в музыкальную жизнь

Российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил, что ему запретили въезд на Украину, и его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - написал музыкант на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В последнее время участились сообщения о запрете въезда на Украину российским исполнителям за посещение ими Крыма после его аннексии Россией.

Накануне стало известно, что на Украину не пустили Андрея Лысикова, известного как Дельфин.

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Шамуков Руслан Image caption Выступление Дельфина прошло без Дельфина, зал пел вместо него

Сообщение об этом появилось на странице фестиваля Atlas Weekend в "Фейсбуке", где Лысиков написал: "Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо".

Сообщается, что на концерте в Киеве группа выступала без Дельфина в режиме караоке: музыканты играли, а зрители подпевали, видя слова песен на экране, который был установлен на сцене.

Также украинские пограничники недавно запретили въезд российской певице Татьяне Липницкой, которая выступает под псевдонимом Бьянка.

Певицу с украинскими корнями Лолиту Милявскую сняли с поезда и вернули в Россию, когда она направлялась на Украину. Как сообщили в Госпогранслужбе, въезд ей запретили на три года из-за визита в Крым.

В мае на частный концерт в Киев не смогла приехать группа "Иванушки International". Участникам группы закрыли въезд на Украину на три года.

Международный скандал

Самый большой скандал, связанный с запретом на въезд на Украину российских артистов, разгорелся перед конкурсом "Евровидение", который проходил в этом году в Киеве.

Россия отказалась от участия в конкурсе, после того как украинские власти в конце марта запретили на три года въезд в страну певице Юлии Самойловой за выступление в Крыму без разрешения Киева.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Из-за недопуска Юлии Самойловой Россия отказалась от участия в "Евровидении"

После введения запрета в отношении Самойловой глава Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса, Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение.

В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины и не требовать впустить россиянку.

Европейский вещательный союз, пытаясь уладить конфликт, выступил с предложением организовать дистанционное выступление Самойловой в песенном конкурсе. По мнению союза, такой вариант помог бы избежать дальнейшей политизации конкурса песни. Однако Россия от этой идеи отказалась.

А несколько дней назад EBU уведомил Киев о наложении на Украину штрафа за то, что, принимая решение о запрете въезда российской исполнительницы Юлии Самойловой, украинские власти "недостаточно сотрудничали" с организаторами "Евровидения". Сумма штрафа не раскрывается.