Опрос: половина американок не готова идти в ресторан с мужчиной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вице-президент США Майк Пенс готов ходить по ресторанам только со своей супругой Карен

Вице-президент США Майк Пенс вызвал весьма неоднозначную реакцию соцсетей, заявив, что пошел бы в ресторан только со своей женой. Однако, как выяснил проведенный опрос, не менее половины американских женщин и 45% мужчин-американцев с ним солидарны.

В интервью 2002 года, которое попало в центр внимания соцсетей после мартовской публикации досье на супругу Пенса Карен в Washington Post, высокопоставленный республиканец утверждает, в частности, что не ходит без жены вообще ни на какие мероприятия, где подают алкоголь.

"Это защищает границы брака. Не думаю, что [Вашингтон] - город хищников, но в некоторых ситуациях можно случайно послать не тот сигнал", - заметил Пенс.

Многие комментаторы высмеяли консервативные взгляды вице-президента и удивились, почему из его слов следует, что "сигнал" на любом званом ужине может быть исключительно сексуального толка.

Пенс также заявлял, что не пошел бы в ресторан ни с какой женщиной, кроме своей жены, за что многие также подняли его на смех в соцсетях, назвав невероятно старомодным.

Однако, согласно опросу, проведенному Morning Consult по заказу New York Times, Пенс, мягко говоря, не одинок в своих взглядах. Из 3500 опрошенных американцев почти половина полагают неприемлемым поход в ресторан тет-а-тет с представителем противоположного пола, если это не их муж или жена.

Более того, почти четверть американцев - как женщин, так и мужчин - полагают неуместной даже деловую встречу с коллегой, если коллега противоположного пола, а встреча проходит один на один.

Что касается употребления алкоголя один на один в компании мужчины, то на это готовы пойти лишь 29% американок.

Опрос также показал, что чем консервативнее и религиознее человек, тем менее он расположен к встречам с противоположным полом тет-а-тет, - и наоборот, отмечают в центре проведения социологических исследований.

Аналогично обстоят дела с образованием: почти четверть людей, не получивших высшего образования, считает неприемлемой деловую встречу один на один с коллегой противоположного пола, в то время как среди бакалавров и магистров так считает не более 18%.