Трамп опубликовал клип, где он "избивает" Си-эн-эн

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трампу и самому досталось в постановочном бою

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем "Твиттере" короткое видео, где он участвует в поединке с человеком, голова которого закрыта логотипом телеканала Си-эн-эн.

Ролик является измененной в видеоредакторе версией записи 2007 года, на которой Трамп нападает на владельца франшизы WWE Винса Макмэна в рамках прописанного сценария шоу.

На этой неделе запись с "человеком-Си-эн-эн" всплыла на сайте Reddit.com в одной из веток дискуссий, где общаются между собой сторонники президента.

В своей публикации Трамп лишь дополнил видеозапись хэштегами #FraudNewsCNN и #FNN, намекающими на "фейковость" сообщений Си-эн-эн.

Телекомпания обвинил президента в разжигании ненависти к медиаресурсам.

"Это прямой призыв к насилию. Из-за него кого-то [из журналистов] могут убить", - сказала Ана Наварро с Эй-би-си.

При этом советник президента по вопросам внутренней безопасности Томас Боссерт заявил, что "никто не воспримет это в качестве угрозы".

Освещающий работу Белого дома журналист Си-эн-эн Джим Акоста написал в ответ на видео Трампа: "Не фейк ли сам профессиональный рестлинг"?

Пресс-представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг заявила, что президент никогда ни в каком виде не поощрял насилие.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Видео с "головой-логотипом" изначально появилось на сайте Reddit

Спустя три дня Си-эн-эн выпустила официальное заявление: "Очевидно, Сара Сандерс солгала... Он ведет себя, как ребенок, что недостойно его должности".

Большинство мероприятий, проводимых WWE, действительно имеют заранее прописанный сценарий.

Не стал исключением и "бой" Трампа в 2007 году, где в рамках "Схватки миллиардеров" будущий президент "боролся" с Макмэном - не напрямую, а руками другого рестлера: каждый из бизнесменов выставил от своего имени профессионального борца.

Согласно правилам того матча, в случае победы Трампа генеральному директору WWE должны были побрить голову. Так и случилось, причем брить Макмэна Трамп помогал лично.

При этом "на полях" турнира, за пределами ринга, два миллиардера действительно ненадолго сошлись лицом к лицу, что и стало основой для видео.

Самого же Трампа в рамках шоу на ковер метнул профессиональный рестлер Стив Остин.